盤點股市穩定措施 黃天牧：非一次震盪療法就解決

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（中央社記者謝方娪台北3日電）美國鷹派升息，今年全球股市動盪，金管會主委黃天牧今天直言，今年情況不同以往，並非一個短暫事件、一次震盪、金管會一個措施下去就可行，金管會必須盤點可用措施，並非一次震盪療法就解決。

央行總裁楊金龍、金管會主委黃天牧、財政部長蘇建榮今天赴立法院財政委員會，針對「因應國際情勢影響，政府穩定股市政策措施與效益」進行專題報告並備質詢。

民進黨立委沈發惠質詢時關注金管會穩定股市措施，黃天牧答詢時表示，基本上金管會尊重市場機制，在特定情況下為穩定股市，金管會才會推出相關措施，過往如2008年、2014年或2020年，都是短暫事件、一次震盪，因此金管會實施穩定措施。

黃天牧說，任何對股市的干預措施，金管會都不期待實施很久，因措施實施時間一久，對整體台灣資本市場在國際形象及外資看法都會有影響，金管會盡量在適當時機推出適當措施，希望不要用太久，可是今年情況和以前並不一樣。

黃天牧進一步指出，此次不同的地方在於，現在面臨的情況並非僅1、2個月就解決，美國還會繼續升息，金管會必須盤點穩定股市措施及因應方式，「可能會因應到比較長時間，並非一次震盪療法就解決的問題」。

沈發惠再詢問，金管會穩定股市措施，是否可能削弱股市動能，導致後續量縮價跌的惡性循環。

黃天牧表示，金管會穩定措施對空方有限制，可以延緩股市下跌，但有一好沒兩好，股市量能一定會受到限制，但這是權衡得失的問題。

民進黨立委郭國文質詢時提出，金管會是否可能實施全面禁止放空、甚至限跌令等進一步穩定股市措施。

黃天牧表示，金管會2008年和2015年有實施過較極端的禁空令，金管會會做好準備，因未來美國仍有持續升息可能，金管會保留可行性，不排除實施。（編輯：趙蔚蘭）1111103