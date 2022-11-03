聯準會放鷹美股皆墨 法人：後續留意國際大事影響

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（中央社記者賴言曦台北3日電）美國聯邦準備理事會（Fed）4度決議升息3碼，主席鮑爾說現在談停止升息言之過早，美股聞訊倒地，法人認為，11月還有美國大選、G20等國際重要事件登場，需留意相關動向對市場的影響。

美國聯準會在美東時間2日宣布升息3碼（0.75個百分點），符合市場預期，鮑爾（Jerome Powell）會後指出，官員認為還有進一步升息的空間，升息步調放慢不該被視為聯準會認定可結束升息的訊號，現在思考停下腳步言之過早。

美國4大指數聞訊皆墨，道瓊工業指數下跌505.44點或1.55%，收32147.76點；標準普爾指數挫跌96.41點或2.50%，收3759.69點；那斯達克指數重跌366.05點或3.36%，收10524.80點；費城半導體指數重挫74.28點或3.09%，收2328.47點。

台股產業動態方面，國巨、群光、義隆、志聖、捷迅、亞太電、南茂、達方、實威、均豪、松上、訊連、新昕纖等公司將召開法人說明會，說明對產業現況及未來展望的看法。

資深分析師王兆立接受電訪時分析，鮑爾部分言論雖然偏鷹，但也有提到會注意金融市場情況，升息速度也會放緩，不能全然以鷹派解讀。

王兆立提到，後續11月8日美國期中選舉、緊接著15至16日20國集團（G20）領袖峰會登場，市場猜測美國總統拜登（Joe Biden）跟中國國家主席習近平屆時可能會晤，相關國內外大事將牽動美股及台股的走勢。（編輯：張均懋）1111103