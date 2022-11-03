美國再放鷹 黃天牧：若有必要會進一步穩定股市

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（中央社記者謝方娪台北3日電）美國聯準會（Fed）再次升息3碼打通膨，市場關注對股匯市影響。金管會主委黃天牧今天表示，美國快速升息趨勢會在適當時間調整，現在僅是過渡時期，未來若有必要，金管會將有進一步穩定措施。

央行總裁楊金龍、金管會主委黃天牧、財政部長蘇建榮今天赴立法院財政委員會，針對「因應國際情勢影響，政府穩定股市政策措施與效益」進行專題報告並備質詢。

美國聯準會決議再升息3碼（1碼為0.25個百分點），美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表態現在談停止升息言之過早，美股聞訊倒地，市場高度關注對台灣股匯市影響。

黃天牧會前接受媒體聯訪表示，金管會自7月起實施穩定股市措施，在今天書面報告中有揭露穩定股市成效，外界預期升息對股市都會有影響，會再觀察今天台股反應。

黃天牧強調，針對美國11月升息及12月可能的升息，金管會將觀察整體股市價量等各方面表現並進行評估，「未來如果有需要，還會有進一步措施」。

外界預期，若金管會後續更激進限空，將可能衝擊交易量及投資意願，黃天牧坦言「這是權衡」，任何措施都有得與失，穩定股價後，可能有外資認為台灣市場有些人為作為，以致對量較有影響，這必須權衡，最後會通盤考慮。

黃天牧表示，升息是因應美國通膨，雖然目前升息還沒有明確要停止的趨勢，不過市場預期，明年初可能會是觀察點，現在就是過渡時期；金管會一直認為，台股投資基本上是看中長期、看基本面，目前相對是短期現象。

黃天牧指出，這是幾十年來，美國首次這麼快速升息，的確對金融市場帶來不一樣的波動，但市場終究會回歸基本面，現在美國快速升息趨勢，會在適當時間進行調整，現在還是要很冷靜判斷股票基本面，考慮適當風險再進行投資。

根據金管會統計，台股集中市場今年9月底本益比為9.74倍，現金殖利率5.13%，加計股票股利達5.34%，國內上市櫃公司前3季累計營收達新台幣31.49兆元，年增9.89%。

黃天牧表示，上週行政院會中，經濟部報告台灣半導體產業發展，展現政府全力支持台灣半導體產業發展的決心；雖然經濟成長率預測有微調，但相對仍是穩健，台灣基本面相對良好，股市投資人是否進場，主管機關沒意見，但若投資人想投資，審慎選股、注意風險。

黃天牧重申，金管會對股市的穩定措施，會根據整體股市發展情況進行判斷，現階段最新措施是有條件限空令，金管會將持續觀察未來整體股市發展，若有必要，會有進一步穩定措施。（編輯：張良知）1111103

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