聯準會再升息3碼至近15年來最高 美股道瓊跌505點

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（中央社記者尹俊傑紐約2日專電）美國通膨接近40年高點，聯準會連4度決議升息3碼，主席鮑爾預告升息循環頂點可能高於先前預測，並說現在談停止升息言之過早。美股聞訊倒地，道瓊指數終場跌逾500點。

為恢復物價穩定，聯邦準備理事會（Fed）延續1980年代以來最快升息步調，官員歷經兩天集會再度一致決議升息3碼（0.75個百分點），符合市場預期。聯邦資金利率目標區間升到3.75%至4%，為2008年1月以來最高水準。

鮑爾（Jerome Powell）在記者會表示，聯準會將在12月例會思考放慢升息腳步，但尚未做出決定。由於最新數據顯示通貨膨脹頑固，鮑爾預告，聯準會最終可能需要將政策利率升到比官員9月預測還高的水準。

市場焦點放在聯準會是否會放慢升息步調，鮑爾則指出，當前利率水準意味升息速度重要性已遠低於利率將升得多高、限制性貨幣政策將維持多久。

鮑爾提醒，官員認為還有進一步升息的空間，升息步調放慢不該被視為聯準會認定可結束升息的訊號，現在思考停下腳步「言之過早」。

聯準會公布利率決策後，美股由黑翻紅，直到鮑爾釋放鷹派（主張緊縮貨幣政策）訊號，3大指數掉頭向下，尾盤一蹶不振，10月強勢反彈的氣勢盡失。

鮑爾發言初期，道瓊工業指數一度勁揚418點，終場下跌505.44點，跌幅1.55%，收在32147.76點。標準普爾500指數重挫96.41點，跌幅2.5%，收在3759.69點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大跌366.05點，跌幅3.36%，收在10524.8點。

美股盤中翻紅，主因是負責利率決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明暗示升息腳步可能放慢，以評估今年多次升息對經濟的影響，因為貨幣政策傳導需要時間。鮑爾隨後在記者會的說詞澆了預期聯準會政策立場轉向的投資人一盆冷水。

聯準會自3月起連6度升息，最近4次升幅都是3碼。今年6月前，聯準會上次升息3碼要回溯到1994年。

聯準會積極升息的背景是通膨居高難下，勞動市場極度吃緊。聯準會偏好參考的美國9月核心個人消費支出（Core PCE）通膨率達5.1%，遠高於長期目標2%；9月失業率3.5%追平半世紀來最低點，就業人口持續成長、工資迅速攀升、消費需求穩健，不利於通膨降溫。

不過，聯準會積極升息下，美國30年期房貸利率近期升破7%，為2002年以來首見，房市陷入不景氣，愈來愈多經濟學家預期美國經濟將在明年步入衰退。

聯準會致力實現「軟著陸」，也就是以積極升息、縮減資產負債表規模拉低通膨之餘，避免經濟陷入衰退。部分官員近期示意希望放慢升息腳步，甚至在明年初停止升息，以觀察經濟及通膨降溫情形。

根據聯準會9月公布的預測，多數官員預期年底前政策利率將升至4.4%，意味12月13日至14日例會將決議升息2碼。利率期貨市場行情顯示，聯準會6週後升息2碼的機率為57%，升息3碼則是43%。

至於明年，多數聯準會官員預期還會升息至少1碼，預定12月公布的最新利率預測是否上修，值得留意。高盛集團（Goldman Sachs）本週上修聯準會升息循環頂點預測，預期明年聯邦資金利率目標區間將達到4.75%至5%。（編輯：陳正健）1111103