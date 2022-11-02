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市場觀望聯準會決策 新台幣量縮微升收32.17元

2022/11/2 17:46（11/2 18:30 更新）
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新台幣兌美元2日以32.170元開盤後，最高32.155元、最低32.205元，收盤收在32.17元，微升0.9分。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元2日以32.170元開盤後，最高32.155元、最低32.205元，收盤收在32.17元，微升0.9分。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北2日電）美國聯準會利率決策公布前夕，金融市場屏息以待，新台幣匯市交投清淡，受台股走揚帶動，今天偏升整理，收盤收在32.17元，微升0.9分，台北及元太外匯市場總成交金額則收斂至9.97億美元。

美國聯準會利率決策即將在台北時間週四凌晨出爐，市場觀望氣氛濃厚，美元指數續於111附近狹幅盤整，亞幣也不脫先前的交易區間；新台幣兌美元今天以32.170元開盤後，最高32.155元、最低32.205元。

外匯交易員表示，市場靜待利率決策出爐，除了外資操作保守，出口商月初交投意願也不高，使得今天兩大外匯市場總成交量連10億美元都不到。

外匯交易員進一步指出，市場普遍預期聯準會將四度升息3碼，相較於升息幅度，外界更關注聯準會主席鮑爾在會後記者會釋出的訊號是偏鷹還是偏鴿，是否會因為憂心經濟放緩而放慢升息步調，這也將牽動後續金融市場走勢。（編輯：潘羿菁）1111102

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