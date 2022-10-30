專家：金價看美國臉色 明年再強升息恐跌破1600美元

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「黃金王子」楊天立表示，聯準會暴力式升息，金價短期「看美國臉色」，今年底前會在每盎司1600美元至1700美元震盪。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者張璦台北30日電）有「黃金王子」之稱的楊天立表示，聯準會（Fed）暴力式升息，金價短期「看美國臉色」，今年底前會在每盎司1600美元至1700美元震盪，萬一美國明年首季持續激進升息，金價不排除失守1600美元大關。

台灣銀行貴金屬部經理楊天立29日赴台北金融科技展「台銀問講 你問我講」活動，以「黃金大小事」為主題，和與會民眾分享金價走勢與投資策略等議題。

楊天立指出，俄烏戰爭爆發初期，避險工具黃金每盎司曾衝上2070美元，但隨後下跌，近期來到1650美元上下；儘管全球通膨嚴峻，卻未帶給金價強力支撐，他表示，今年金價下跌關鍵在於美國聯準會「暴力式」升息，帶動美元強勢。

金價短期就是要「看美國臉色」，楊天立直言，市場預估美國11月升息3碼（1碼是0.25個百分點），12月再升2到3碼，在這樣的壓力下，國際金價年底前會在1600美元到1700美元震盪。

同時，他表示，美元指數前一陣子來到115、現在稍微回落。後續美元指數若飆到120，或是聯準會12月升息3碼、到明年第1季再強勢升3碼以上，金價會進一步下跌，恐失守1600美元大關。

不過，楊天立認為，若美國12月僅調高利率2碼，明年首季升2碼內，並結束升息循環，金價可望打底完成；當前黃金短線做多風險大，今年第4季到明年第1季應該是金價打底期，有避險需求者，可適當逢低布局。

展望金價中長期走勢，得看地緣政治風險與經濟發展。楊天立表示，除尚未落幕的俄烏戰爭，美國、中國角力不只是兩強對峙，同時牽涉相關國家、地區，對金價也將有相當大的影響。

楊天立認為，聯準會激進升息，「經濟遲早會付出代價」，屆時黃金避險性質反映出來，金價有望上漲。

此外，楊天立表示，當前全世界黃金現貨「缺貨缺得很厲害」，但金價仍然下跌的原因，是資金面在大幅倒貨，比如全球規模最大黃金ETF「SPDR黃金ETF」（GLD）；不過，他認為，黃金現貨缺貨將慢慢形成金價支撐。

針對黃金資產配置，楊天立舉出3大情境。首先，若無持有實體現貨需求、以獲利變現為考量者，可採黃金存摺或黃金撲滿；再者，有持有實體現貨需求、以保值為考量，則可考慮黃金條塊；最後，若以送禮、收藏為考量的民眾，可選擇紀念幣或紀念性條塊。（編輯：楊蘭軒）1111030