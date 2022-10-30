國際油價上揚 汽柴油31日起各漲3角

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（中央社記者張璦台北30日電）市場憂心俄烏衝突進一步升溫，國際油價上漲。台灣中油今天指出，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續實施平穩雙機制，自31日凌晨0時起，汽、柴油每公升各調漲新台幣0.3元。

調整後，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.9元。

台灣中油表示，本週受市場擔憂俄烏衝突規模擴大等因素影響，國際油價上漲。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲2.31美元，新台幣兌美元匯率貶值0.141元，國內油價依公式計算漲幅為2.43%。

按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲4.5元及5.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收4.0元及5.3元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。

台灣中油表示，因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.2元及5.5元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.3元。

台灣中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的4.2元及5.5元均由台灣中油吸收。累計今年至9月底止，共吸收約361.4億元。（編輯：楊蘭軒）1111030