聯準會本週估再升息3碼 經濟衰退風險成焦點
2022/10/30 13:15（10/30 13:36 更新）
美國聯準會本週預計連續第4度調升基準利率，強勢立場讓人更加預期經濟將陷入衰退。（中央社檔案照片）
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）本週預計連續第4度調升基準利率，強勢立場讓人更加預期經濟將陷入衰退。
法新社報導，為提高借貸成本並冷卻需求，聯準會今年已5度升息，其中3次升幅高達3碼。
通貨膨脹居高不下，加上勞動市場勉強支撐薪資和開支，分析師表示，聯準會官員下次政策會議幾乎篤定再次升息0.75個百分點。
制定政策的聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee, FOMC）11月1日起將召開為期兩天的政策會議，外界屏息關注會上是否釋出未來幾個月準備放緩升息的訊號。
巴克萊（Barclays）分析指出，外界將聚焦委員會是否有信心，可以「照計畫」邁向足以控制通膨風險、夠嚴格的政策立場。
許多經濟學家預料聯準會將在12月再次升息0.5個百分點。
分析師警告，受聯準會升息、通膨和全球成長放緩影響，經濟可能在2023年進入衰退。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111030
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
專家：金價看美國臉色 明年再強升息恐跌破1600美元