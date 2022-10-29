台股週線連3黑 下週緯穎、國巨法說關注營運展望

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（中央社記者吳家豪台北29日電）台股週線連3黑，蘋果財報亮麗激勵美股大漲、週線收紅。台股下週仍是法人說明會密集週，包括電信商中華電、伺服器代工廠緯穎、工業電腦廠研華及被動元件廠國巨都將提出營運展望。

在外界對美國聯邦準備理事會（Fed）政策轉向的期望下，美股道瓊工業指數28日終場上漲828.52點，或2.59%，收在32861.80點；標準普爾500指數上漲93.76點，或2.46%，收在3901.06點；以科技股為主的那斯達克指數上漲309.78點，或2.87%，收在11102.45點；費城半導體指數上漲93.058點，或3.98%，收在2433.656點。

台股28日平低盤開出，受短多出場賣壓影響，指數震盪走低，終場下跌137.95點，收在12788.42點，成交值新台幣1727.29億元。本週加權指數創12629點新低後一度反彈，28日再轉弱，單週跌幅0.24%。

國泰證期分析，美元指數近期已經從高檔回落、跌破月線支撐，亞幣也明顯轉強，有利資金行情推升。近期外資期貨未平倉多單出現加碼，整體法人態度偏向正面，但融資持續減肥，顯示散戶對於股市反彈的信心仍相對薄弱。

電信業者中華電信將於11月1日舉行法說會，受惠於iPhone 14熱銷，中華電9月每股賺0.41元，贏過台灣大的0.32元和遠傳的0.24元，蟬聯每股獲利王。

伺服器代工廠緯穎法說會將在11月2日登場，緯穎9月營收314.8億元，季增19%，年增88%；第3季營收796.7億元，季增6%，年增76%，優於市場預期，主要受惠於零組件供應改善、需求穩健以及新台幣貶值。

同樣將在11月2日舉辦法說的工業電腦廠研華已公布第3季財報，在歐美智慧醫療、通訊設備、博弈等專案強勁需求助攻下，每股盈餘達4.1元，創單季新高。但考量高通膨及景氣下行挑戰，研華預期明年上半年營收動能恐趨緩。

被動元件大廠國巨將於11月3日舉行法說會，說明在感測器市場的策略布局。國巨10月27日宣布擬砸6.86億歐元（約新台幣214億元），現金收購法國施耐德高階工業感測器事業部，預計明年上半年完成交易作業。

國巨董事長陳泰銘表示，國巨各式感測相關產品，未來將擁有超過6億美元的年營收表現，約占合併後公司整體年營收比重14%。（編輯：蘇龍麒）1111029