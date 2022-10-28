台股週線下滑0.24% 鋼鐵類指數跌2.1%最大
2022/10/28 18:54
（中央社記者潘智義台北28日電）台灣證券交易所公布統計，台股今天收在12788.42點，較上週下跌30.78點，跌幅約0.24%，其中以鋼鐵類指數下跌2.1%最大，玻璃陶瓷類指數上漲7.66%居首。
證交所發布新聞稿指出，未含金融類指數下跌59.4點，跌幅約為0.54%，未含電子類指數上漲134.73點，漲幅約0.87%，未含金融電子類指數上漲55.26點，漲幅約0.43%。
本週集中交易市場總成交金額新台幣9023.25億元，全體上市股票成交金額8332.32億元，股票成交量週轉率1.52%。
本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3443.67億元，占全體上市股票交易金額41.33%；電子零組件類1040.65億元，占12.49%；航運類563.31億元，占6.76%
本週成交量週轉率前3名產業依序為生技醫療類5.06%、電子零組件類3.81%、資訊服務類3.53%。
證交所說明，累計今年初開盤迄今共201個交易日，集中市場總成交金額49兆9963.84億元，市場日平均成交金額2487.38億元，股票成交量週轉率93.54%，股票日平均成交量週轉率0.47%。
今天全體上市公司總市值39兆9689.42億元，較上週10月21日市值40兆694.7億元減少1005.28億元，減幅約為0.25%。（編輯：張均懋）1111028
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