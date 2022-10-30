台股跟進美股反彈？法人：關注財報及Fed利率動向

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台股上週走勢震盪，一度跌破32年前的高點。法人表示將持續關注美股財報，以及美國聯準會11月利率決策會議動向。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北30日電）美股在超級財報週加持下反彈，4大指數28日皆勁揚超過2%，費半漲幅更逼近4%；法人表示，台股近期震盪整理，持續關注美股財報，以及美國聯準會（Fed）11月利率決策會議動向。

台股上週走勢震盪，一度跌破32年前的高點、12682點防線，最低來到12629.48點；加權指數28日下挫137.95點，跌幅1.07%，收在12788.42點。單週下跌30.78點，跌幅0.24%，平均日均量1804.65億元，週線連3黑。

在外界對美國聯邦準備理事會（Fed）政策轉向的期望下，蘋果公司（Apple）財報亮麗，激勵美股28日大漲。道瓊指數上漲828.52點，或2.59%；那斯達克指數揚升309.78點，漲幅2.87%；標準普爾500指數也上漲2.46%；費城半導體指數則勁揚93點，漲幅達3.98%。

展望本週台股走勢，PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將於台灣時間11月3日公布利率決策會議結果，市場多認為升息3碼成定局，將聚焦未來聯準會對於資金緊縮的態度，及步伐何時能放緩。另外，美國本週將公布的製造業指數、就業報告等，也是牽動市場投資情緒的重點指標。

日盛台灣永續成長股息基金投資團隊指出，美股近日出現反彈行情，惟台股在量能未提振、技術面偏弱下表現持續受到壓抑；投資人持續消化企業財報，台廠也將進入第3季財報公布高峰期，此外，FOMC利率決策會議即將登場，預期指數持續橫盤震盪整理。國際股市若延續反彈行情，或有望帶動台股表現，可先行關注財報績優股。

安聯投信台股團隊表示，市場上對於利率政策、貿易戰、科技禁令及中國清零政策等利空消息已大致反映，目前看來股市下檔空間應有限；主要考量是依今年和明年每季度的獲利預估來推論，基本面落底有望在明年第1季。（編輯：楊蘭軒）1111030