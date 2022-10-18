遭質疑虧3000億被外資割韭菜 國安基金：絕非事實

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（中央社記者張璦台北18日電）媒體報導立委質詢行政院長蘇貞昌時，提及國安基金虧損逾新台幣3000億元，被外資當「韭菜割」。國安基金晚間回應，7月進場至9月底投入約100多億元，報載鉅額虧損絕非事實。

國安基金晚間發布新聞稿指出，對於媒體報導國安基金虧損新台幣3333億元及被外資當「韭菜割」等均非事實。而受國際政經環境影響，外資賣超台股，國安基金適度調整操作策略，不與外資對作。

國安基金表示，這次進場為7月12日國安基金委員會決議，自7月13日起執行安定股市任務，並依10月6日例會決議繼續護盤；執行任務動用的資金，依國安基金公告截至9月底收支及運用情形，投入金額100餘億元，斷無可能虧損3000多億元，因此報載鉅額虧損，絕非事實。

國安基金表示，近期因台股與美股高度連動，且台灣電子半導體股成交比重占5成以上，費半及那斯達克指數漲跌均影響台股波動，今年度迄今，費半及那斯達克跌幅達43.95%及31.76%，台股跌幅亦達27.96%。

國安基金強調，7月進場至今，積極穩定股市，台股跌幅已縮小，自進場至10月18日止，跌幅約5.92%，已初步發揮穩盤效果。

至外界質疑被外資當「韭菜割」等節，國安基金表示，外資在台股占比高，受國際政經環境影響，外資大量賣超台股，國安基金會密切關注外資動向，適度調整操作策略，絕不致發生與外資對作情事，所稱被外資割韭菜，顯屬誤解。

國安基金表示，近期國際政經不確定因素仍影響股市穩定，國安基金將持續密切關注國際政經情勢發展，並與其他相關部會密切合作，及時妥適因應，以達穩定投資信心及維護資本市場安定。（編輯：黃國倫）1111018