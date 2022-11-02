央行：台股與2019年底相比漲7.9% 優於多數國家

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）台股與美股連動性高，今年以來，更隨美股震盪下挫，讓投資人憂心忡忡。中央銀行今天特別指出，台股與2019年相比，上漲7.9%，表現已優於多數國家股市。財政部則說，台股近期跌幅遠低於美股，顯示國安基金穩盤發揮作用。

立法院財政委員會3日邀請中央銀行總裁楊金龍、金融監督管理委員會主任委員黃天牧、財政部部長蘇建榮就「因應國際情勢影響，政府穩定股市政策措施與效益」進行專題報告，央行書面報告今天率先出爐。

央行報告指出，台股與美股連動緊密，加上外資基於全球資產重新配置及基金贖回的資金需求等考量，調節台股的龐大帳面利益並把豐厚股利匯出，導致今年以來，台股隨美股震盪下跌，也使新台幣匯率貶值。

央行表示，今年多數國家股市下跌，但將時間拉長來看，與2019年底比較，美國那斯達克以及費城半導體指數上漲22.5%及28.9%，台股也漲7.9%，表現優於多數國家股市。

根據央行統計，與2019年底比較，韓股綜合上漲4.4%、泰國漲1.8%、中國上證跌5.1%、香港恆生重挫47.9%，表現均不如台灣。

另外，財政部書面報告指出，近期因通膨升息、地緣政治風險及經濟下行等國際政經負面因素衝擊，全球股市同步下挫。台股以電子半導體為主，與美股費城半導體及那斯達克指數連動性高，今年以來至11月1日，費半及那指跌幅達39.58%及29.77%，台股跌幅28.44%，國安基金進場期間跌幅則約為6.55%，初步發揮穩盤效果。（編輯：楊凱翔）1111102