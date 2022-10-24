散戶縮手9月證券劃撥存款大減 外匯存款創新高

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中央銀行統計，投資人擁抱強勢美元，助攻9月外匯存款飆破8兆元大關，寫下新高。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）根據中央銀行統計，9月反映散戶投資信心的證券劃撥存款餘額暴跌，大減新台幣1608億元創史上次高，顯示台股跌跌不休讓散戶縮手；相較之下，投資人擁抱強勢美元，助攻外匯存款飆破8兆元大關，寫下新高。

央行今天公布9月金融概況，M1B及M2年增率分別下降至6.58%及6.83%，主要受到資金淨匯出的影響。

當M1B向下穿破M2，市場會解讀為資金動能緊縮，不利股市表現。觀察9月數據，不只貨幣總計數M1B年增率再次向下穿破M2的年增率6.83%、降至6.58%，再現「死亡交叉」；反映散戶投資信心的證券劃撥存款餘額也較8月驟減1608億元、降至3兆663億元，創下2007年12月以來最大減量，也是史上次高的紀錄。

央行經研處副處長蔡惠美表示，9月台股不只股價指數下滑、日平均成交值縮小，自然人成交比重更降至56%，創下2019年7月以來新低，顯示散戶確實心態偏向觀望。

不過，蔡惠美指出，M1B年增率跌破M2不代表資金環境緊縮，兩數據意義不同，不宜直接比較，「目前資金環境還是充足的」。

蔡惠美說，台股縮手讓散戶心態偏向觀望，在此同時，今年全球都在升息，美國聯準會鷹派作風更助長美元的強勢格局，許多民眾收到現金股利後，會把活儲資金轉到定儲或是外匯存款，就連出口商也出現惜售美元的情況，這些因素都成為推升外匯存款的關鍵。

也因此，9月外匯存款正式突破8兆元大關、達8兆3780億元，創下歷史新高，年增率也明顯擴大至17.81%，為5個月最大漲幅。

蔡惠美表示，除了民眾、企業都擁抱美元，9月新台幣重貶，外匯存款將美元折計為新台幣後，匯率因素也會使外匯存款金額成長。（編輯：蘇志宗）1111024