亞幣競貶 新台幣收32.226元再創近6年新低

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）股匯不同調，在金管會實施有條件限空令之下，台股受到激勵，以小漲作收，新台幣匯率則受亞幣競貶拖累，表現持續低迷，收盤收在32.226元，貶3.8分，再創近6年新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額14.775億美元。

金管會實施有條件限空令，台股今天早盤一度勁揚逾200點，但蘋概股雙雄台積電及鴻海翻黑、面板股熄火，指數漲勢收斂，終場收在12856.98點，上漲37.78點，萬三大關得而復失，成交值新台幣1775.01億元。

外匯交易員指出，儘管台股收紅，外資不改匯出步調，加上日圓、人民幣續跌，日圓上週一度跌破151，日本央行雖出手干預將匯價拉回，仍難對抗貶值壓力，今天日圓又再次貶破149；而中共20大結束之後，不只港股不給面子的暴跌，人民幣也狂貶摜破7.3元，這些都讓亞幣陷入頹勢。

新台幣兌美元今天開盤價為32.14元，儘管盤初一度隨台股走揚，旋即受到外資匯出、亞幣走弱等因素影響，由升轉貶，且跌勢一路擴大，盤中最低為32.266元。

外匯交易員指出，新台幣貶破32元大關沒幾天，就已連闖32.1、32.2元價位，畢竟人民幣、日圓跌跌不休，新台幣難以獨善其身，只能續向32.5元關卡靠攏。（編輯：趙蔚蘭）1111024