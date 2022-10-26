台股破底金管會全面禁空？黃天牧：不是若A則B的選項

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全球股市震盪，拖累台股下挫破底，金管會已祭出限空令，市場關心下一步是否全面禁空，金管會主委黃天牧（左）26日在立法院表示，目前面臨的問題與過往不同，需要整體觀察各種因素，綜合判斷。中央社記者裴禛攝 111年10月26日

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（中央社記者范正祥台北26日電）全球股市震盪，拖累台股下挫破底，金管會已祭出限空令，市場關心下一步是否全面禁空，金管會主委黃天牧今天表示，目前面臨的問題與過往不同，需要整體觀察各種因素，「不是像以前一樣，遇到若A則B的選項」，要綜合判斷。

立法院財政委員會今天繼續審查中華民國112年度中央政府總預算案有關金融監督管理委員會、銀行局、證券期貨局、保險局、檢查局收支部分，黃天牧列席。

黃天牧於會前回應媒體詢問時重申金管會看法，指出目前台股這段時間還是受通膨、升息、美國晶片法案對於相關產業的影響。

至於外資昨天賣超增加，黃天牧說，外資有自己投資的想法，過渡期間難免會有一些進出，但是台股基本面良好。

被問到何種訊號出現時金管會會採取全面禁空，黃天牧說，這沒有一個「若A則B」，應該是要整體觀察各種不同因素再作判斷，因為每一次遇到的問題都不完全相同，這次的問題也是跟以前不太一樣，對於手上穩定股市的工具，「不是像以前一樣，遇到若A則B的選項」，要綜合判斷，看未來發展情況。（編輯：潘羿菁）1111026