熱錢出走股匯雙跌 央行端4大穩匯措施

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）美國聯準會大舉升息，加速熱錢撤離新興市場，台灣股匯雙跌漸成常態。中央銀行表示，將透過場內外監理機制、提供國內金融市場流動性、備妥充沛的外幣流動性、適時調節等4大穩匯措施，維持新台幣匯率的動態穩定。

立法院財政委員會3日邀請中央銀行總裁楊金龍、金融監督管理委員會主任委員黃天牧、財政部部長蘇建榮就「因應國際情勢影響，政府穩定股市政策措施與效益」進行專題報告，央行書面報告今天率先出爐。

央行表示，今年以來新台幣貶值，主要原因就是外資賣超台股並匯出資金；今年至今外資已淨賣超台股逾新台幣1.2兆元，併同獲配的豐厚股利大舉匯出，導致台北外匯市場美元需求大於供給，這也是今年新台幣對美元匯率貶值逾13%的關鍵。

外資大舉賣超台股並匯出資金會加重匯率波動，央行考量國際資本移動，將影響小型開放經濟體的匯市穩定，報告中提到，央行將以4大方式穩定匯市。

第一，建立場內外監理機制，央行說明，利用大額結匯即時通報系統及銀行報送的外匯收支資料，分析外匯資金進出情形，若發現異常，就立即辦理專案金檢，採取即時導正措施。

第二，提供國內金融市場流動性，央行指出，將透過拆款、換匯交易、公開市場操作及調整存款準備金等措施，提供金融體系台、外幣資金流動性。

第三，備妥充沛的外幣流動性，由於央行與國際組織及全球主要金融機構訂有外匯附買回融資機制（Repo），必要時央行可透過機制取得美元資金，支應國內美元流動性需求。

第四，若遇市場供需失衡，導致新台幣匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責，適時進場調節，維持新台幣匯率的動態穩定。

美元今年以來漲勢驚人，非美貨幣全倒，更加重新台幣貶值壓力。央行也在報告中分析這波美元超強漲勢的4大因素，除了美國經濟表現具有顯著的韌性，美國聯準會為了打擊嚴重通膨，升息幅度又快又猛，此外，能源危機讓目前身為能源出口國的美國受惠，以及美元具有資金安全避風港特性，均使熱錢強力回流美元。（編輯：潘羿菁）1111102