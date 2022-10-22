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台股跌跌不休 王美花：對中長期經濟發展要有信心

2022/10/22 11:27
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（中央社記者蘇思云台北22日電）台股近期跌跌不休，經濟部長王美花今天表示，主要是受到美國快速升息、終端需求減弱、外界關注美國對晶片管制影響所致，但台灣半導體產業體質好，對中長期經濟發展應該要很有信心。

王美花上午出席「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」開幕活動，媒體詢問如何看待台股近期下挫。

王美花指出，台股最近表現主要受到三個原因影響，最大原因就是美國快速升息，確實造成一些熱錢往美國流動；第二是俄烏戰爭引發通膨，通膨造成經濟上比較衰退，影響終端產品需求減弱；第三是外界可能關注美國對晶片的管制，究竟影響台灣半導體產業多少。

她強調，台灣半導體體質非常好，技術在全球也具備不可取代性，大家對於台灣中長期的經濟發展應該要很有信心。

美國商務部10月初宣布一系列晶片出口管制措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；凡是運用美國技術、在他國製造的晶片也將受規範。

對於美國晶片管制的影響，王美花強調，確實是限制了中國在最高階的晶片以及晶片設備，這是未來美國的大政策，台灣一定會遵守規定。

王美花日前接受華盛頓郵報專訪談及兩岸議題，她表示，接受外媒採訪只是想讓大家清楚，台灣4成貿易及6成晶片出口中國，提供非常關鍵的零組件，如果破壞台海和平，對中國可能有更大的破壞，呼籲大家維持台海和平與穩定。（編輯：黃瑞弘）1111022

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