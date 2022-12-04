工具機明年景氣看下半年回穩 航太和風電扮要角

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）全球經濟仍有諸多變數，工具機台廠看明年上半年產業景氣相對保守，「幾家歡樂幾家愁」，預期下半年有機會回穩，航太和風電應用將扮演支撐要角。

展望明年工具機產業景氣，台灣機械工業同業公會分析，全球景氣因升息與通膨因素放緩，設備投資轉趨保守，目前美國升息政策不變，俄羅斯與烏克蘭戰爭無停止跡象，受諸多國際不利經濟因素影響，預估將影響明年上半年機械出口值，不過目前台灣主要機械設備出口項目如電子設備、檢量測設備與工具機等均維持正成長。

機械公會理事長魏燦文接受中央社記者採訪指出，工具機產業最慢明年第2季可恢復景氣，目前是「幾家歡樂幾家愁」，廠商不是「全部壞」，但也不是「全部好」，他不諱言表示，工具機業景氣是有點低迷，但有些廠商還不錯，訂單能見度還可以看到明年第2季。

傳動元件廠上銀董事長卓文恒指出，明年營運保守，仍要觀察俄羅斯與烏克蘭戰爭、中美貿易戰、美國經濟衰退、中國COVID-19疫情解封狀況等變數。

線性滑軌和線性馬達廠直得科技發言人李柏蒼指出，歐洲和美國市場銷售看佳，中國大陸因為COVID-19疫情封城變數大，工具機產業景氣影響有限，半導體應用回穩。

工具機大廠程泰發言人林廷霜指出，工具機產業景氣回升要到明年第2季之後漸明朗；亞崴發言人許宏賓預期，工具機產業明年上半年需求仍偏弱，但下半年可回穩。

觀察氣動元件產業，美系外資法人表示，氣動元件產品價格相對穩健，產業擴張紀律仍維持，中國大陸氣動元件市場明年仍可成長個位數百分點，預期亞德客-KY明年成長幅度可優於中國大陸成長水準。

展望明年工具機市場應用，許宏賓指出，儘管半導體應用降溫，但台積電仍在全球投資，明年還有機會，至於汽車產業通膨因素已控制，後續觀察成長動能，航太業飛機接單回穩，歐洲市場能否發酵待觀察；至於能源產業未來投資加速，亞崴持續布局風電領域。林廷霜也指出，程泰明年積極發展航太和風電相關產品。

百德機械指出，儘管疫情造成通膨及影響全球經濟，尤其衝擊航太產業，短期壓力顯現，不過預估航空運輸在明年至2025年，有機會恢復到2019年水準。

展望全球工具機市場，百德引述數據預期到2030年，工具機市場年複合成長率約5%，預測2030年全球最大工具機市場將在亞洲，亞洲市場將是未來10年成長最快速地區。（編輯：楊凱翔）1111204