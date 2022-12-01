11月PMI連5月緊縮 中經院：當前景氣外冷內熱

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中經院1日公布11月經季節調整的製造業採購經理人指數連5個月緊縮，跌至43.9%。圖為高雄市鹽埕區民生工業製造業者工作情形。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）中經院今天公布11月經季節調整的製造業採購經理人指數（PMI）連續5個月緊縮，跌至43.9%，未季調的非製造業採購經理人指數（NMI）則從持平轉為擴張，中經院院長張傳章形容當前景氣「外冷內熱」。

11月經季調PMI連續5個月呈現緊縮，指數回跌1.5個百分點至43.9%；製造業未來六個月展望指數雖然略回升0.5個百分點至25.3%，仍是非常低的水準，且連續7個月呈現緊縮。

張傳章表示，根據調查，原物料、成熟製程等產業表現比較樂觀，預估明年第2季落底，但是消費性電子、工具機等出口到歐美的業者相對悲觀，消化庫存還是需要時間，可能要到明年下半年才會落底。

張傳章表示，經過電訪，製造業廠商因國際經濟前景存在諸多不確定性，下行風險增加，態度多偏向觀望，「製造業正在縮衣節食、等待落底」。

中研院經濟所研究員簡錦漢提醒，雖然美國聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊息，市場也認為通膨已經觸頂，但這不代表利空出盡，反而要注意美國聯準會今年以來大幅度升息的效果「影響可能一兩年內慢慢浮現」。

簡錦漢說，製造業廠商庫存調整估在明年第2、3季告一段落，但高利率發酵時間可能在那之後，也就是說，景氣要反轉或許得再等一陣子。

媒體關注中國清零政策及白紙運動的影響，張傳章表示，仍得持續關注事態發展，近期也有消息傳出，中國政府為了抑制白紙運動，可能放鬆清零政策，必須密切關注事態演變，才能了解對中長期對台商的影響為何。

張傳章並指出，明年全球經濟放緩多少會對台灣經濟帶來衝擊，部分機構提出明年可能發生停滯性通膨，就他來看，如果真的發生，歐洲機率比較大。

相較製造業展望保守，服務業受惠於內需回溫，表現較佳。11月NMI從10月的持平轉為擴張，指數回升2.2個百分點至52.2%；組成指標中，商業活動與新增訂單也從緊縮轉為擴張。

張傳章指出，隨著疫情趨緩、餐飲需求回升，台灣景氣呈現「外冷內熱」；簡錦漢則說，應是外冷內溫，「內需沒有很熱，只是溫溫的」。

媒體關注營造不動產的表現，張傳章對於房價是否會鬆動持保留態度，他表示，中經院訪查的廠商主要是上市櫃、北部知名建商，先前房市走了很長一段時間多頭，業者「口袋都很深」。

中經院助研究員陳馨蕙補充，原物料價格變動、缺工以及永續潮流，均提高成本且帶來經營壓力，業者未來推案態度會更審慎，市場應呈「量縮價穩」格局。（編輯：潘羿菁）1111201