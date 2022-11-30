台經院發布10月製造業燈號 連8月呈現低迷黃藍燈

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台經院30日發布10月製造業景氣燈號，已連8個月亮出代表景氣低迷的黃藍燈。圖為高雄市鹽埕區製造業者工作情形。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）全球經濟普遍放緩、前景未明，除了通膨與升息夾擊令終端需求下滑，俄烏戰爭尚未平息、中國又傳抗爭行動，也導致不確定性大增；台經院今天發布10月製造業景氣燈號，已經連續第8個月亮出代表景氣「低迷」的黃藍燈。

台經院指出，全球終端需求受通膨、升息影響持續呈現下滑趨勢，產業鏈持續進行庫存調整，出口、外銷訂單及生產指數等經濟數據連續第2個月翻黑，影響需求面、售價面等指標；此外，市場憂心美國對中國祭出更嚴格的晶片管制，美中科技戰升級可能為電子、半導體產業帶來衝擊。

台經院分析，儘管高效能運算、車用電子等市場需求仍在，新台幣兌美元匯率持續走貶，以及部分一線業者在製程技術與產能布局具領先優勢，但全球消費性需求持續疲弱，客戶陸續縮減或遞延訂單，廠商投資、購料轉趨保守，因此10月製造業景氣燈號出現今年第8個低迷的黃藍燈。

整體製造業景氣信號值則由9月的10.80分，微增0.17分，升至10月的10.97分。

展望未來，台經院認為，俄烏戰爭引發的能源價格效應仍持續刺激通膨，2023年全球經濟可能進一步放緩。

不過台經院特別指出，中國是未來牽動經濟局勢的重要不確定性，首先，美國加大科技管制法規，限縮高科技業發展，未來科技議題將成為美中爭霸的主要環節之一，而台灣科技產品逾3成銷往中國，後續影響值得關注。

此外，富士康鄭州廠因疫情影響逾8成Apple iPhone 14 pro產能，近日新疆又有防疫封控造成10人因火災死亡事件，引爆多起抗爭運動，產業供應鏈短缺隱憂再度浮現。

台經院指出，中國從堅持清零封控到失控抗爭，不僅外商在中國營運條件更加惡化，台灣製造業以中國為生產基地居多，中國經商環境變化也會影響台灣製造業表現，將成為觀察重點之一。（編輯：郭無患）1111130