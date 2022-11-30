富士康鄭州廠動盪 分析師：恐影響鴻海獨家組裝地位

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）富士康鄭州廠區日前爆發員工激烈抗爭，分析師預估，蘋果（Apple）iPhone 14 Pro與Pro Max在第4季總出貨量預期減少逾1500萬支；蘋果若欲分散供應風險，鴻海恐難成為iPhone 15 Pro系列獨家組裝供應商。

蘋果iPhone 14 Pro系列主要在鴻海集團旗下中國富士康河南鄭州廠區生產，鄭州廠區10月底因COVID-19疫情影響，造成大批員工徒步返鄉；蘋果當時指出，疫情限制暫時影響鄭州廠區組裝iPhone 14 Pro和Pro Max作業，產能明顯下降。

因工作津貼認知差異、新舊員工混住產生疑慮，鄭州廠區員工11月下旬爆發抗爭，鴻海當時聲明指出，津貼一向按合約內容履行、員工並無混住、持續與員工及當地政府做好溝通，並強調鄭州廠區正常生產。

天風國際證券分析師郭明錤今天在個人推特（Twitter）貼文分析，鄭州廠生產受到工人抗爭影響較預期顯著，下修第4季iPhone出貨量預估約20%，降到7000萬支至7500萬支，其中iPhone 14 Pro與Pro Max在第4季總出貨量較預期少1500萬支至2000萬支。

他指出，鄭州iPhone工廠在11月平均產能利用率僅20%，預期12月可改善提升至30%至40%；不過依照iPhone 14 Pro系列產能恢復進度，12月出貨量仍顯著低於預期。

郭明錤表示，台灣和碩與中國大陸立訊精密已分別從鴻海取得約10%的iPhone 14 Pro與Pro Max訂單，但大量出貨最快也要到12月下旬。

受此影響，郭明錤預估，蘋果在第4季營收和每股純益有下行風險，iPhone零組件出貨在明年上半年可能會顯著季減或年減。他進一步表示，由於蘋果想分散供應風險，鴻海可能難再繼續成為iPhone 15 Pro系列獨家組裝供應商。

郭明錤認為，在經濟衰退期間，預期第4季大部分iPhone 14 Pro系列需求，將因顯著供需缺口而消失，而非推遲。

彭博（Bloomberg）日前引述一名熟悉組裝業務人士消息表示，蘋果重要製造中心富士康鄭州廠爆發員工抗爭，今年iPhone 14 Pro系列產量恐減少近600萬支。（編輯：張良知）1111130