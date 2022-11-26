鄭州富士康勞工抗爭 郭台銘：中國清零與經濟找平衡
2022/11/26 12:44（11/26 13:19 更新）
鴻海集團旗下中國富士康鄭州廠日前爆發勞工抗爭。（路透社）
（中央社記者吳家豪台北26日電）鴻海集團旗下中國富士康鄭州廠日前爆發勞工抗爭。鴻海集團創辦人郭台銘今天表示，由鴻海董事長劉揚偉負責，「我能協助的會盡量協助」；不過全球關注中國動態清零和發展經濟如何尋求平衡，這是一個調整過程，「不是3、5年可以講得盡」。
九合一大選併首次修憲複決今天投開票，將選出1萬1023位地方公職人員，及決定國民年滿18歲是否擁有選舉、罷免等公民權。郭台銘上午前往投開票所投票並接受媒體採訪。
媒體關注鄭州廠抗爭後續，郭台銘回應，現在是鴻海董事長劉揚偉在負責，「我能協助的會盡量協助」。
至於是否擔心中國封控影響產能，郭台銘坦言，這要「坐下來好好談」，等選舉過後，劉揚偉會向外界完整報告。
他說，這是全世界都很關注的事情，在中國動態清零和發展經濟之間尋求平衡及協調，「這是一個調整的過程，不是3、5年可以講得盡」。
鄭州富士康10月底因疫情爆發大批員工離職返鄉潮後，祭出月入逾人民幣1萬元（下同，約新台幣4.4萬元）的高薪招募時薪工。在當地政府全力動員下，求職者從中國各地湧來，原本10萬名額即將達標，卻因為出現補貼政策說明的技術錯誤引發誤解，加上食宿、防疫安排不周，造成22日晚起新進勞工群起大規模抗爭。
鴻海發聲明表示，檢視這起事件後，發現在入職流程發生一項技術疏失，對在輸入電腦系統時發生的疏失感到抱歉，並且保證實際的薪資和當初協議，以及正式招募海報上相同。
鴻海又表示，尊重想辭職離開廠區的新進員工，並將提供他們「照顧補貼」。（編輯：潘羿菁）1111126
鴻海集團創辦人郭台銘26日上午前往台北市東門國小，進行九合一選舉大選投票。中央社記者吳家豪攝 111年11月26日
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