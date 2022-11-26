鄭州富士康員工抗爭 11月蘋果iPhone出貨恐再縮減

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（中央社台北26日綜合外電報導）知情人士指出，鄭州富士康本週爆發員工抗爭，數千名員工離職，11月蘋果iPhone出貨恐進一步縮減。

路透社報導，這家全球最大iPhone生產廠一直苦於嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制措施，引發員工不滿，影響耶誕節和明年1月農曆新年前的生產工作，許多員工不是遭到隔離，就是逃離廠區。

知情人士表示，經過本週稍早的員工抗爭事件後，正式名稱為鴻海科技集團的富士康11月出貨恐減少30%以上，超過公司內部原先預估的最多減少30%。

鄭州富士康是唯一生產包括iPhone 14 Pro等高級蘋果手機的廠區，知情人士指出，本月底前不太可能恢復全面生產。

英國投資服務網站「互動投資人」（Interactive Investor）主管史考勒（Victoria Scholar）說：「富士康在中國廠的員工抗爭事件，可能影響蘋果11月iPhone出貨。」

美國百思買（Best Buy）指出，預期高階iPhone在今年購物季會出現缺貨情形。

根據路透社本週報導，分析師表示美國蘋果商店在黑色星期五（Black Friday）購物季期間鋪貨較去年同期減少，補充庫存則需要更長的時間。（譯者：徐睿承）1111126