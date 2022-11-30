中國11月PMI低於榮枯線 創7個月以來新低

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（中央社記者李雅雯上海30日電）中國國家統計局今天公布11月製造業採購經理人指數（PMI）為48，低於榮枯線，創下今年4月以來新低，反映景氣動態呈現緊縮、生產經營活動放緩，主因是COVID-19疫情反覆。

國家統計局30日公布11月PMI為48，較10月PMI下跌1.2個百分點，低於50榮枯線，製造業生產經營景氣水平較10月下降。從企業規模來看，大、中、小型企業PMI分別為49.1、48.1和45.6，各較10月下降1、0.8和2.6個百分點，均低於榮枯線。

11月非製造業商務活動指數46.7，較10月下降2個百分點，非製造業景氣水平也有所回落。從行業來看，建築業商務活動指數55.4，較10月下降2.8個百分點，服務業商務活動指數45.1，較10月下降1.9個百分點；道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、文化體育娛樂等行業商務活動指數低於38。

11月綜合PMI產出指數為47.1，較10月下降1.9個百分點，連續兩個月位於收縮區間，表明企業生產經營活動繼續放緩。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河透過新聞稿解析數據。

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趙慶河表示，PMI降至48，連續兩個月低於榮枯線，顯示製造業下行壓力大，主要是受到疫情反覆散發、國際環境複雜嚴峻等多重因素影響。製造業景氣水平整體回落，仍有部分行業保持擴張，例如農副食品加工、食品、酒、飲料及精製茶、醫藥、電氣機械器材等行業。

趙慶河指出，部分地區受到疫情影響大、市場活躍度降低，服務業恢復放緩。調查21個行業中，有15個位於收縮區間，包括道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、文化體育娛樂等接觸性、聚集性行業商務活動；在雙十一促銷帶動下，快遞需求量上升，郵政業商務活動指數升至55.4，位於較高景氣區間。（編輯：陳沛冰）1111130