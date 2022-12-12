楊金龍：升息與否看通膨 明年上半年房市可望軟著陸

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）房價、物價是眼前民眾最關注的兩大問題，中央銀行總裁楊金龍今天表示，通膨是貨幣政策的判斷依據之一，但央行不會單看外食費高漲做決策，而是看整體消費者物價上漲率（CPI）；至於房市，明年上半年可望軟著陸。

中央銀行本週四將舉行第4季理監事會，市場普遍預期利率「連4升」，央行將採升息半碼的溫和做法。

楊金龍今天赴立法院財委會報告，立委關注央行週四是否升息，楊金龍表示，理監事會即將舉行，現在正值緘默期，他不方便表示意見，理監事將綜整經濟情勢做出決議。

也有立委詢問，市場預期央行升息已經到頂，本週將是央行這波升息循環的最後一次，央行決策判斷標準為何。

楊金龍表示，一是看通膨率，二是看在全球經濟成長放緩之下，台灣受影響程度有多少；如果明年通膨率在2%以下，央行應該是可以接受。

近期學者質疑國內通膨數據失真，楊金龍說明，台灣採供給面措施抑制通膨，效果比其他國家更好，且國內生產、運銷、勞動市場沒有像美國、英國、歐元區產生較大問題，這是台灣通膨率比其他國家更低的原因，他不認為通膨率有失真的問題。

立委質詢時指出，外食、民生用品價格漲不停，導致民眾對通膨感受很深；楊金龍則說，政策多多照顧經濟弱勢很重要，但全球央行貨幣政策看的是整體 CPI CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 ，而不是針對外食費。

房市方面，楊金龍表示，成交量已經有下來，「我們也一再強調，房地產問題還是希望能夠軟著陸」。

立委追問，房市成交量放緩，外界更關注房價是否會跟進修正；楊金龍回答，一般看房地產問題，是量先行、價才下來，他認為市場還需要一點時間，「我個人覺得明年很關鍵，明年上半年可能發生（軟著陸）」。（編輯：潘羿菁）1111212