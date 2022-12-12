台股量縮收黑 分析師：觀望美聯準會利率決策

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（中央社記者吳家豪台北12日電）台股今天終場下跌92.84點，收14612.59點。分析師表示，市場資金暫時轉為觀望，導致台股弱勢，若美國聯準會（Fed）本週將召開的利率決策會議如預期升息2碼（1碼是0.25個百分點），資金有望持續回流股市。

台股今天早盤一度下跌逾150點，失守14600點關卡，隨金融股止穩回升，指數跌勢逐步收斂，終場收在14612.59點，下跌92.84點，跌幅0.63%；成交值降至新台幣1515.49億元，創今年新低。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電話採訪指出，目前台股維持月線附近震盪整理格局，市場觀望氣氛導致指數轉弱。今年前10個月受到通膨及升息影響，資金持續從股市撤出，到了11月聯準會官員暗示後續升息腳步可能趨緩，資金開始回流，若外資維持偏多操作，將有助帶動台股格局轉強。

蔡明翰表示，除了美國聯準會制定政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）之外，本週影響台股的另一大因素是美國11月消費者物價指數（CPI）數據將公布。由於物價與國際油價有相當程度的關聯性，目前油價維持弱勢，物價要大幅上漲機率不高，預期資金有機會持續回流股市。

針對金融股今天上半場表現弱勢，蔡明翰點出原因是金控11月獲利不如預期，市場擔心明年金融股股利可能明顯縮減，導致金融類股關注降低、股價轉弱。

富邦投顧分析，台股在FOMC會議前夕買盤觀望，量能萎縮。（編輯：張均懋）1111212