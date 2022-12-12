台股跌92點險守14600關卡 量能1515億創今年新低
2022/12/12 13:51（12/12 14:32 更新）
台股12日終場收在14612.59點，下跌92.84點。（中央社檔案照片）
（中央社記者吳家豪台北12日電）市場觀望美國聯準會（Fed）本週將召開的利率決策會議，台股早盤一度下跌逾150點，失守14600點關卡，隨金融股止穩回升，指數跌勢逐步收斂，終場收在14612.59點，下跌92.84點，跌幅0.63%。
台股今天成交值降至新台幣1515.49億元，創今年新低。
類股表現方面，電子股指數下跌0.79%，成交比重約57%；金融股尾盤翻紅，上漲0.05%。航運、鋼鐵、塑膠類股皆走低，分別下跌0.86%、0.5%、0.56%。
權值電子股台積電今天以475元作收，下跌1.35%；聯發科跌2.33%，收712元，聯電收平盤43.5元。
金融股普遍弱勢，國泰金跌0.24%，以41元作收；富邦金、兆豐金收平盤57.5元、31.15元。
政策支持的太陽能族群部分個股走揚，達能收漲停15.75元，茂迪漲2.33%，收在30.7元。航空雙雄同步收黑，長榮航、華航跌幅皆超過1%。
富邦投顧指出，市場關注本週公布的美國公布11月消費者物價指數（CPI）數據，與美國聯準會制定政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）結果。（編輯：張均懋）1111212
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