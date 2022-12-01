更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
首頁 / 國際
聯準會
新聞專題
聯準會2/300
首頁 / 國際

聯準會主席鮑爾放鴿 稱最快12月放緩升息腳步

2022/12/1 04:32（12/1 08:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
Fed主席鮑爾11月30日稱聯準會可能最快於12月放緩升息腳步。（圖取自facebook.com/federalreserve）
Fed主席鮑爾11月30日稱聯準會可能最快於12月放緩升息腳步。（圖取自facebook.com/federalreserve）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天在發表演說時釋出鴿派訊號，指稱聯準會可能最快於12月放緩升息腳步。

法新社報導，鮑爾在華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）發表演說時表示：「放緩升息腳步的時機可能最快發生於（聯準會）12月會議時。」

鮑爾還提及，聯準會政策效力尚未完全展現出來。他警告，聯準會可能必須維持緊縮政策「一段時間」，以恢復物價穩定。

美國勞工部先前公布數據顯示，國內10月消費者物價指數（CPI）年增7.7%，低於市場預期。由於這是美國通膨壓力可能下降的跡象，市場預期聯準會12月可能只會升息2碼。（編輯：陳正健）1111201

#鮑爾
#聯準會
#法新社
延伸閱讀
聯準會升息放緩在望 美股道瓊漲737點邁入牛市亞幣競貶 學者：亞洲國家仍不宜跟進美國大幅升息鴿式升息？楊金龍點出台灣採溫和緊縮政策4原因明年保3落空 台經院估2023台灣經濟成長僅2.91%悲觀看待美國難擋經濟衰退 諾貝爾獎得主示警有3風險
鮑爾
美股大漲 分析師：市場氛圍轉趨樂觀歐元區通膨降溫 歐股收紅
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
市場靜待美聯準會主席演說 港股續揚領漲亞股