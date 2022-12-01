聯準會主席鮑爾放鴿 稱最快12月放緩升息腳步
2022/12/1 04:32（12/1 08:59 更新）
Fed主席鮑爾11月30日稱聯準會可能最快於12月放緩升息腳步。（圖取自facebook.com/federalreserve）
（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天在發表演說時釋出鴿派訊號，指稱聯準會可能最快於12月放緩升息腳步。
法新社報導，鮑爾在華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）發表演說時表示：「放緩升息腳步的時機可能最快發生於（聯準會）12月會議時。」
鮑爾還提及，聯準會政策效力尚未完全展現出來。他警告，聯準會可能必須維持緊縮政策「一段時間」，以恢復物價穩定。
美國勞工部先前公布數據顯示，國內10月消費者物價指數（CPI）年增7.7%，低於市場預期。由於這是美國通膨壓力可能下降的跡象，市場預期聯準會12月可能只會升息2碼。（編輯：陳正健）1111201
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