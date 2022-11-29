鴿式升息？楊金龍點出台灣採溫和緊縮政策4原因

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中央銀行總裁楊金龍29日點出台灣貨幣政策採溫和緊縮政策的4大原因。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）全球主要央行貨幣政策持續緊縮，美國聯準會更展現暴力升息，相較之下，台灣央行作風偏保守。中央銀行總裁楊金龍今天點出台灣採溫和緊縮政策的4大原因，包括「他的緊縮就是我們的緊縮」，實際上對台灣的經濟、物價與金融也帶來緊縮效應。

美國聯準會為了打擊通膨，大展鷹派作風，今年以來累計升息15碼（1碼為0.25個百分點）；台灣方面，儘管央行也走向貨幣緊縮，今年3月升息1碼後，6月、9月均升息半碼，升息幅度和歐美相比，溫和許多。

楊金龍今天受邀出席中研院經濟所舉行的六十週年所慶暨總體經濟計量模型研討會，並就「台灣的通膨與貨幣政策：回顧與展望」進行演講。

楊金龍表示，今年以來，央行三度調升政策利率，共計0.5個百分點，並二度調升新台幣存款準備率，共計0.5個百分點。

和美、歐等經濟體比較，台灣緊縮貨幣政策程度相對溫和，楊金龍點出4大因素，一是美歐等經濟體積極緊縮貨幣政策，實際上也對台灣的經濟、物價與金融帶來緊縮效應，在此情況下，「他的緊縮就是我們的緊縮」。

第二，國內物價上漲主要受進口原油及糧食成本上揚等供給面因素影響，政府持續以供給面措施因應能源及食物價格波動，對於穩定整體物價有很大幫助。

第三，當前國內通膨衝擊主要來自供給面的成本推動，但央行有必要採行適度緊縮貨幣政策，制約通膨預期，以維持物價穩定；因此，央行採價與量並行方式，調升政策利率及存款準備率，有助抑制國內通膨預期心理。

第四，今年以來，台灣物價漲幅相對美、加、歐及部分亞太地區低，貨幣政策緊縮力道也比較溫和。

至於影響明年國內通膨走勢的因素，楊金龍認為，主要央行貨幣政策、俄烏戰事、供應鏈瓶頸是關鍵，必須密切關注後續發展。

此外，根據國際機構預測，楊金龍表示，明年美、歐、英等先進國家通膨回降，但還是處在高水準，經濟則轉呈微弱成長或小幅衰退，如果未來高通膨持續且失業率升高，將陷入停滯性通膨

楊金龍進一步表示，明年可能發生停滯性通膨，而在通膨獲控之後，長期可能重返COVID-19疫情前的長期停滯。（編輯：林淑媛）1111129