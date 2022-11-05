聯準會放鷹、台幣狂貶 楊金龍12月期末考難度高

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美國聯準會四度升息3碼，央行打通膨，17日舉行第1季理監事會，會中決議升息1碼，18日起實施，鷹派作風讓市場跌破眼鏡；這不僅是央行總裁楊金龍任內首次升息，也是央行睽違逾10年的升息。圖為楊金龍會後主持記者會，說明決策考量。中央社記者鄭清元攝 111年3月17日

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）美國聯準會大展鷹姿，再次宣示打擊通膨的決心，然而美國暴力升息的外溢效應持續蔓延，台灣貨幣政策如何在景氣轉向、打擊通膨以及熱錢出走之間取得平衡，這讓中央銀行總裁楊金龍任期屆滿前的「期末考」難度大大提升。

美國聯準會於台北時間週四凌晨宣布最新利率決策，一如市場預期的四度升息3碼，然而，面對全球景氣下行、美國經濟放緩等挑戰，聯準會主席鮑爾不改鷹派作風，強調現在討論暫停升息，還為時過早。

這也意味，美國「雙率（利率、匯率）雙升」帶來的外溢效應，仍將是各國央行最頭痛的問題。

台灣央行預計12月中旬舉行第4季理監事會，楊金龍3日赴立法院報告時，朝野立委均關切台灣是否跟進美國升息，儘管楊金龍並未正面回答，但內憂外患的大環境下，如何做出最妥適的貨幣政策，攸關他是否能在任期屆滿（任期至2023年2月）前的期末考拿下高分。

「這次央行決策難度會比以前更高」，中經院副院長王健全直言，台灣現在面臨通膨壓力、利差擴大、國內經濟成長放緩等考驗，環境複雜度遠高於以往，央行必須在利率政策與國際接軌，以及穩定國內經濟之間做出選擇。

國內經濟急速降溫 央行左支右絀

王健全指出，央行貨幣政策考慮3件事，通膨、利差因素以及台灣經濟復甦情形，值得注意的是，台灣今年上半年經濟表現良好，下半年卻「每下愈況」，多數廠商反映新增訂單不明朗、庫存又太高，因而看淡未來景氣表現。

反映總體經濟情勢的景氣燈號更已透露景氣走疲的警訊，9月燈號終結連6綠，改亮代表景氣「趨弱」的黃藍燈，綜合判斷分數更大跌6分、降至17分，只要再跌1分，就會落入代表景氣低迷的藍燈。

「今年經濟保3不是那麼容易」，中央大學台經中心執行長吳大任態度悲觀，他認為，美國聯準會暴力升息，累積的後座力愈來愈強，歐洲央行通膨嚴重，接下來升息力道也會相當猛烈；全球需求緊縮之下，台灣第4季可能就會出現明顯的出口衰退，把今年經濟成長率往下拉。

吳大任表示，隨著美國累計升息幅度愈來愈大，產生效果也會愈來愈大，當地家庭經濟、企業投資需求都會受到打擊，勢必將排擠消費、進口產品，而美國的進口很大部分反映至台灣出口，可以想見，台灣出口表現將因為美國升息付出很大代價。

政府已預見出口動能放緩，期待國境解封、消費復甦之後，接下來可靠內需支撐經濟成長，但吳大任認為「這期待恐怕很難實現」。

吳大任指出，今年情況與去年不同，去年經濟成長亮眼、製造業營收屢創佳績，政府又推出五倍券刺激消費，因而迎來報復性消費；今年第3季起廠商接單情形就不好，第4季甚至可能出現無薪假，家庭所得受影響之下，很難期待消費顯著成長。

「這波經濟下修，讓央行左支右絀」，王健全直言，以前央行很簡單，升息抗通膨、降息救經濟，現在卻同時面臨對抗通膨以及全球經濟下行的挑戰，貨幣政策難度更高。

新台幣跌跌不休 加劇輸入性通膨壓力

台灣除了面臨經濟放緩的壓力，受到美國「雙率雙升」的壓力籠罩，新台幣匯率貶勢如同失速列車，從年初27元貶至如今32元，累計貶幅高達14%。

台灣是出口導向經濟體，貶值應有利出口，然而，強勢美元造成亞幣競貶，新台幣貶幅僅位居中段班，且全球需求放緩之際，台灣出口動能已持續萎縮，貶值帶來的效應有限。

此時，新台幣跌跌不休，反而帶來「輸入性通膨」的隱憂。

清華大學科技管理學院榮譽教授梁國源直言，台灣經濟放緩，國內通膨雖有壓力、遠不如歐美嚴峻，若單考慮這兩者，央行還不一定要升息，「問題在於還有匯率因素」。

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梁國源表示，美國聯準會猛烈升息，直接衝擊是利差擴大，導致熱錢源源不絕流出，新台幣貶勢難止；而台灣不論消費、投資或是出口，進口內涵都很高，新台幣貶值勢必加重輸入性通膨的壓力，也因此，央行還是得升息因應，只是幅度不至於太大，推測半碼是較可能的結果。

王健全也認同央行有升息壓力，他認為，台美利差擴大之下，新台幣難以止貶，央行應該會有些動作，12月料將延續先前半碼的步調，溫和升息。（編輯：潘羿菁）1111105