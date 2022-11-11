明年保3落空 台經院估2023台灣經濟成長僅2.91%

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）台經院估2023年台灣經濟成長率為2.91%，宣告「保3」落空。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，明年全球經濟基調是低成長、中通膨，「台灣明年出口、投資沒有今年好，但內需消費會有顯著回升」。

台灣經濟研究院今天舉辦「2023年景氣展望與產業趨勢研討會」，會中發布經濟預測，估台灣今、明年經濟成長率分別為3.45%、2.91%，並預測明年消費者物價上漲率（CPI）回落至1.95%。

展望2023年台灣經濟，台經院分析，2022年以來，主要經濟體為了抑制通膨而陸續升息，各國製造業活動明顯放緩，加上俄烏戰事未解、美中科技戰再起等變數，持續加深全球經濟前景疑慮；國際主要預測機構皆認為2023年全球經貿成長速度較2022年放緩，進一步影響台灣進出口與投資。

雖然外需動能放緩，台經院指出，本土疫情衝擊漸漸淡化，政府相關防控措施大幅開放，內需消費及相關產業表現轉佳，使得經濟支撐由外銷轉內需，因此2023年台灣經濟表現穩健，經濟成長主要仰賴民間消費支撐。

全球景氣放緩，台灣經濟仍能維持動能，但孫明德提醒，國際政局不穩、金融緊縮情勢以及氣候變遷等3大變數值得留意。

金融緊縮方面，台經院說明，2022年各國央行多採取貨幣緊縮動作，導致金融市場波動加劇，外匯市場也不平靜，非美貨幣大多重貶，引發市場對「亞洲金融風暴」再起的憂慮。

不過孫明德表示，亞洲國家經濟體質已經改變，外債占比降低、經常帳餘額占國內生產毛額（GDP）轉佳，且外匯存底金額大幅攀升，借少、賺多、會存錢的情況下，他認為亞洲金融風暴再起發生的機率非常低。

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此外，美國最新公布的CPI數據低於預期，市場解讀通膨降溫，認為聯準會12月可能放緩升息幅度，只升1碼或是暫停升息。

「通膨不可能降那麼快」，台經院院長張建一以1980年代美國情況為例，直指當時通膨率曾經飆破14%，利率升至20%，後來利率長期維持雙位數高檔，才把通膨壓下來；對照目前情勢，他認為聯準會將按照既定步驟走，以修正當初低估通膨的錯誤，甚至名目利率會不會高於通膨率也值得觀察。（編輯：林淑媛）1111111