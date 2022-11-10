美10月通膨低於預期 聯準會後續升息壓力減輕

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美國勞工部10日公布，10月消費者物價指數年增7.7%，低於市場預期，且是1月以來最低水準。圖為紐約民眾在曼哈頓中城一間超市購物。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年11月10日

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（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）美國通貨膨脹持續從40年高點降溫，10月消費者物價年增7.7%，低於市場預期，且是1月以來最低水準。聯準會持續積極升息的壓力減輕，美股士氣大振，開盤大漲。

美國勞工部今天公布，10月消費者物價指數（CPI）年增7.7%，低於9月的8.2%，進一步遠離6月登上的40年高點9.1%。如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增6.3%，低於9月創40年來新高的6.6%。

這份眾所矚目的數據公布前，華爾街分析師預期10月CPI年增7.9%，核心CPI年增6.5%。

若觀察單月物價變化，經季節調整，10月CPI上漲0.4%，與9月漲幅相同，低於市場預期的0.6%；核心物價月增0.3%，低於9月漲幅0.6%及市場預期的0.5%。

美股開盤大漲，道瓊工業指數一度漲逾900點，標準普爾500指數及那斯達克綜合指數漲幅分別達3.6%、4.9%，隨後漲幅略微縮小。

美國通膨從去年竄升，主要在於經濟逐漸走出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行陰影，財政刺激搭配超低利率刺激旺盛消費需求，全球供應鏈卻因疫情陷入大亂。俄烏戰爭今年2月爆發，能源、糧食等大宗商品價格飆漲，全球通膨情勢惡化，促使多國央行積極緊縮貨幣政策。

美國通膨頑固另一背景是就業市場吃緊、薪資迅速上升，民眾尚可應付物價飛漲。但近幾個月，通膨逐漸從貨品溢散到居住、醫療等價格易漲難跌的服務領域。

勞工部數據顯示，居住、汽車保險、休閒等費用在10月上漲，抵銷中古車、服飾及機票價格跌勢。其中，包含房租的居住費用竄升0.8%，創1990年8月以來最大單月漲幅，為核心通膨主要動力來源。

為恢復物價穩定，聯邦準備理事會（Fed）3月起已連6度升息，導致房貸利率飆升，房市陷入不景氣。許多潛在購屋者選擇租屋，市場供不應求，加上房租通常是每年簽約，不像房價那樣短期變動劇烈，都使得居住費用漲勢更難扭轉。

聯準會月初連續第4度決議升息3碼（0.75個百分點），聯邦資金利率目標區間達3.75%至4%，為2008年1月以來最高水準。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）已示意，升息腳步終將放慢，但升息循環頂點可能高於先前預測。多數投資人預期聯準會12月將決議升息2碼，這份通膨數據可令官員稍微安心，但單月數據不足以作為決策依據，正如鮑爾所說，抗通膨「還有一段路要走」。（編輯：周永捷）1111110