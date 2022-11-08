台灣對中國前10月出口占比跌破4成 創18年同期新低

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（中央社記者張璦台北8日電）財政部今天表示，中國受封控、房市低迷衝擊，景氣放緩，導致台灣前10月對中、港出口表現相對其他市場，表現偏弱，出口值僅年增2.2%，占總出口比重更降到38.8%，創近18年同期低點。

財政部今天公布最新海關進出口貿易初步統計，10月出口金額399.3億美元、年減0.5%；進口金額369.5億美元、年增8.2%；累計1至10月出口4076.6億美元，較去年同期增12%。

財政部統計處長蔡美娜表示，單就10月而言，除對中國與香港市場出口落入年減，對其他4市場均為正成長，以對日本出口年增18.7%最高，主因是電子零組件需求穩健；同時，對日、歐出口值分別達31.4億美元、38.1億美元，雙創單月新高。

檢視前10月表現，蔡美娜指出，對5大市場出口規模齊創歷年同期新高，其中對中國與香港出口1580.8億美元、小幅年增2.2%，對東協出口688.6億美元、年增19.8%，對日本出口280.7億美元、年增17.6%，對美國出口635.1億美元，年增19.3%，對歐洲出口349.7億美元，年增11.8%。

她表示，今年全年對東協、日本、美國、歐洲的出口規模都將創新高，唯獨對中、港還需再觀察。

蔡美娜分析，中國COVID-19疫情反覆、實施封控措施，可以解釋今年以來台灣對中、港出口的表現相對疲弱；她表示，封控影響中國消費收縮、投資也趨於審慎，同時，經濟下滑也可歸因房市崩落等結構性因素，「中國經濟走弱是事實」，台灣對中、港出口表現不好，也呼應了這點。

反映在數據，蔡美娜表示，截至10月，台灣對中、港出口已是連續3個月負成長，且跌幅都偏深，5大市場中，僅對中、港是如此。

此外，蔡美娜指出，前10月台灣對中、港與對美國的出口，占總出口比重，「有很明顯的消長」；對中、港出口占比降到38.8%、低於4成，對美出口占比則上升至15.6%，分別創近18年來的同期新低與新高水準。（編輯：潘羿菁）1111108