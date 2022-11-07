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立陶宛駐台經貿代表處開館 兩國合作進一步深化

2022/11/7 20:22（11/7 22:31 更新）
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立陶宛貿易代表處7日正式掛牌運作，外交部歐洲司長姚金祥（左）代表外交部向立陶宛駐台代表盧百利（Paulius Lukauskas）致意。 （圖取自外交部網頁mofa.gov.tw）
立陶宛貿易代表處7日正式掛牌運作，外交部歐洲司長姚金祥（左）代表外交部向立陶宛駐台代表盧百利（Paulius Lukauskas）致意。 （圖取自外交部網頁mofa.gov.tw）
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（中央社立陶宛維爾紐斯7日綜合外電報導）台灣政府一年前在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）開設代表處後，立陶宛駐台北的經貿代表處今天也開館並開始運作。

立陶宛經濟暨創新部部長阿爾莫奈特（Ausrine Armonaite）在聲明中表示：「今天我們可以非常高興，立陶宛與台灣的合作取得第一項成就。我毫不懷疑，立陶宛駐台北經貿代表處開張後，我們與這個潛力市場的合作會進一步深化。」

立陶宛去年允許台灣以「台灣」名義在立國開設代表處後，中國把與立陶宛的外交關係降級。新的立陶宛經貿代表處以台北為名，可能是為了避免招致北京更嚴厲的回應。

立陶宛經濟部表示，在對中國的出口實質停擺後，立陶宛已彌補相關貿易損失，且今年前8個月對印太地區其他10個市場的銷售額增長了60%。

台灣今天也宣布第一筆對立陶宛的投資，國家發展基金將對立陶宛科技公司Litilit（飛秒雷射源廠商）投資350萬歐元（約新台幣1億1170萬元）。

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路透社報導，台灣方面宣布，今年內或明年初還會宣布另外兩項對立陶宛的投資，總計金額將達1000萬歐元。

Litilit是國發會2億美元「中東歐投資基金」（Central and Eastern Europe Investment Fund）的第一筆投資。這項基金以立陶宛、斯洛伐克、捷克為主要投資對象。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111107

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