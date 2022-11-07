路透：台灣宣布對立陶宛首筆投資 金額逾億

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路透社報導，駐立陶宛維爾紐斯的台灣代表處首長7日表示，台灣的國家發展基金將對立陶宛科技公司Litilit投資350萬歐元，約等同於新台幣1億1170萬元。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社維爾紐斯7日綜合外電報導）路透社報導，駐立陶宛維爾紐斯的台灣代表處首長今天表示，台灣的國家發展基金將對立陶宛科技公司Litilit（飛秒雷射源廠商）投資350萬歐元（約新台幣1億1170萬元）。

報導指出，台灣方面宣布，今年內或明年初還會宣布另外兩項對 立陶宛 的投資，總計金額將達1000萬歐元。

Litilit是國發會2億美元「中東歐投資基金」（Central and Eastern Europe Investment Fund）的第一筆投資。立陶宛去年允許台灣以「台灣」名義在立國開設代表處後，台灣設立了這項基金。

中東歐投資基金以立陶宛、斯洛伐克、捷克為主要投資對象。

中國已將與立陶宛的外交關係降級，還施壓跨國企業與人口280萬的立陶宛切斷關係。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1111107