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台灣立陶宛強強配 中東歐投資基金估今年完成3案

2022/11/7 21:48（11/7 22:31 更新）
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（中央社記者潘姿羽台北7日電）國發基金今天證實，中東歐投資基金首案將投資立陶宛超快雷射製造商Litilit，投資350萬歐元（約新台幣1億1170萬元），且還有兩件投資案也即將走完程序，「大家靜候好消息」；Litilit產品可應用在半導體，可望與台灣強強結盟。

國發會今年初宣布成立規模2億美元的「中東歐投資基金」，由國發基金出資，台杉投資受託管理。

中東歐投資基金主要投資對象為有意前往中東歐國家的國內企業、有意來台灣設點或與國內企業以合資、技術合作或建立供應鏈的中東歐企業，將結合台灣產業需求以及中東歐產業強項，以創造最大效益。

國發基金官員今天表示，目前通過投資評估審議會有3家公司，一家已完成投資協議書，另外兩家很快會走完程序，大家可以靜候好消息。

中東歐投資基金首件投資案為立陶宛超快雷射製造商Litilit，投資金額約350萬歐元；Litilit的產品可應用在半導體封裝生產及電路板，可望與台灣達到強強結盟的效果。

台杉投資透露，Litilit已多次來台並找尋合作夥伴，台灣業者可與其合作進軍國際市場。

台杉也表示，除了Litilit，立陶宛、斯洛伐克還各有1案進入投資流程，今年底前應可完成程序。

國發基金官員則表示，期待中東歐投資基金可以有效促進台灣與中東歐國家的經貿關係與產業發展，對於基金已陸續投資，樂觀其成。

此外，駐立陶宛台灣代表處今天舉辦酒會，祝賀國發會推動設立的中東歐投資基金，展開首件對立陶宛投資案。

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國發會主委龔明鑫以預錄致詞方式祝賀，他表示，台灣在今年1月設立的中東歐投資基金首宗投資案將挹注350萬歐元於立陶宛先進雷射公司，並另有2家公司進入最終審核階段，若通過審核，初步預計今年可透過中東歐投資基金投資1000萬歐元（約新台幣3億1914萬元），並將持續評估其他具潛力產業，拓展更多的合作機會。

談及中東歐融資基金目前進度，龔明鑫表示，負責管理該基金運作的輸出入銀行，正積極審核金額共計約900萬歐元的2件融資案，也應可於1個月內公布。（編輯：楊凱翔）1111107

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