經部：台灣將以人才培育 助立陶宛建立半導體產能

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）經濟部次長陳正祺今天指出，台灣、立陶宛都是相對較小，但掌握關鍵地位的經濟體；他預告下階段的台立企業合作，將透過半導體人才培育，協助立國建立半導體製造能力。

國發會規模2億美元的「中東歐投資基金」，在今天啟動設立後的第一筆投資，投資對象為立陶宛科技公司Litilit（飛秒雷射源廠商），此次投資規模約350萬歐元（約新台幣1億1170萬元）。

台灣駐立陶宛代表處今天於立陶宛舉行酒會，祝賀「中東歐投資基金」展開首件對立陶宛投資案，陳正祺也以預錄影片在活動中致詞祝賀。

陳正祺指出，台立約1年前展開經濟合作，這段關係雖新，但雙方都相當熱情且積極，這是因雙方都理解貿易已被獨裁政權武裝化，企圖藉此干涉主權國家的對外政策。

陳正祺說，台灣對立陶宛商業遭受的壓力深有同感，因此決定民主國家應與志同道合的夥伴合作，加強以「價值」為基礎的供應鏈韌性，而台立雙方也努力尋求經貿合作機會。

陳正祺表示，台灣與立陶宛都是相對較小、但在國際供應鏈中居關鍵地位的經濟體，最顯著的便是立陶宛的雷射產業及台灣半導體製造。

半導體方面，陳正祺表示，台灣藉由分享相關科技，協助立國企業發展半導體產業；他預告，台立下階段合作，雙方將透過半導體人才培育，協助立國在當地建立半導體製造能力。

雷射產業部分，在立陶宛雷射及生技企業9月訪台後，兩國企業均展開科技合作及對話，更有一家台灣科技公司規劃明年要向立國採購3.5萬歐元的雷射設備。

陳正祺說，台灣政府成立「中東歐投資基金」以執行與立國的合作政策，他相信今天宣布的投資只是起點，這將促進更多台立雙邊投資，不只在雷射領域，也包含新創、電動公車等，將因此開啟雙邊關係新的一頁。

最後，陳正祺表示，如今全球貿易充滿不確定性，但也充滿潛力與機會，台立雙方應善用合作關係，形塑更堅實的夥伴關係，讓台立共榮。（編輯：楊蘭軒）1111107