立陶宛駐處慶祝台灣對立國首筆投資 酒會冠蓋雲集

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（中央社台北7日電）駐立陶宛代表黃鈞耀今天主持駐處酒會，祝賀國發會推動設立的「中東歐投資基金」展開首件對立國投資案，將對科技公司Litilit注資350萬歐元，結合兩國科技製造業與雷射科技業的互補優勢，共創榮景。

國發會主委龔明鑫、經濟部次長陳正祺特別先在酒會上透過預錄致詞方式祝賀，並說明台立經貿與科技合作在半導體、貿易與農產品進口許可、「中東歐融資基金」等各項進展。

立陶宛經濟及創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）、經創部次長澤麥提斯（Karolis Žemaitis）、外交部政次聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）、外交部政次梅魯納斯（Egidijus Meilūnas）、農業部政次吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）與會。

此外，國會副議長薩烏達古（Paulius Saudargas）、友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）、外交委員會主席安德利奇涅（Laima Andrikienė）、未來委員會主席羅博達（Raimundas Lopata）、文化委員會主席尤薩白帝斯（Vytautas Juozapaitis）、資深議員琴格里斯（Emanuelis Zingeris）等多位國會議員，及立陶宛商界等各界逾40多名貴賓參加，並對中東歐投資基金的首件投資案表示祝賀。

龔明鑫於致詞中表示，台灣於今年一月設立的「中東歐投資基金」首宗投資案將挹注350萬歐元（約新台幣1億1170萬元）於立陶宛先進雷射公司，並另有兩家公司進入最終審核階段，倘通過審核，台灣初步預計今年可透過「中東歐投資基金」對立陶宛投資1000萬歐元，並將持續評估其他具潛力產業，拓展更多的合作機會。

在「中東歐融資基金」部分，負責管理該基金運作的輸出入銀行正積極審核金額共計約900萬歐元的2件融資案，應可於一個月內公布。

此外，台灣也籌備逾1000萬歐元經費，應將優先用於推動台灣與立陶宛的半導體產業合作上，也將涵蓋電動車等領域。預計台灣初步將對立陶宛進行的投資、融資與產業合作總金額總計約3000萬歐元，未來將持續推動兩國更密切的合作。

陳正祺於致詞中說明，台灣與立陶宛的經濟規模相對均較小，但各自擁有在全球供應鏈中的關鍵產業，包括台灣的半導體與立陶宛的雷射，雙方將持續加強合作。

他表示，台灣在半導體合作上，將協助立陶宛培養人才，分享知識與經驗，並將在雷射、生技等產業上，展開技術與供應鏈合作。台灣也積極協助立陶宛產品在台拓銷，包括在台北食品展中設立立陶宛館、在貿協Taiwantrade網站中設立立陶宛專區，以及在世貿中心設立立陶宛產品展示中心，並協助舉辦超過800場的台立企業對企業商機洽談會。

黃鈞耀補充說明，台灣已核准立陶宛的乳製品、水產品及不含鮮蛋與液態蛋的蛋製品進口許可，目前並積極推動立陶宛牛肉的進口許可審查，如果一切順利，期盼年底前可以聽到好消息。

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黃鈞耀致詞結束前特別引述立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）去年在立陶宛對台灣捐贈疫苗時的談話：「熱愛自由的人，本該互相關照」，說明台立間的各項合作，為基於雙方共同價值，共同理念夥伴間的合作。

立陶宛Litilit公司總經理加福力納斯（Nikolajus Gavrilinas）、接受國發基金委託管理該基金的台杉資本駐立陶宛投資經理史坦卡菲斯（Dominykas Stankevicius）均致詞說明雙方合作的展望。（編輯：周永捷）1111107