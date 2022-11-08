全球景氣低迷拖累 10月出口年減0.5%連2黑

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（中央社記者張璦台北8日電）財政部今天公布10月出口金額399.3億美元、年減0.5%，連2黑，財政部分析，全球需求疲弱抑制出口動能，不過手機新品上市促使電子零組件拉貨強勁，「發揮止跌作用」，使整體出口衰退幅度收斂。

展望後市，財政部統計處長蔡美娜表示，就算10月出口比預期好，也不至於改變出口走緩的事實，按季節性走勢推估，11月出口值將落在383億美元至395億美元之間，預估區間為年減8%至年減5%，第4季出口有可能落入負成長。

財政部今天公布10月海關進出口貿易初步統計，10月出口金額399.3億美元、年減0.5%，連2黑；進口金額369.5億美元、年增8.2%，由黑翻紅；累計1至10月出口4076.6億美元，較去年同期增12%。

蔡美娜指出，10月出口負成長，除高基期因素，最主要是因為高通膨籠罩全球，各國啟動升息循環，加上中國清零抗疫，國際終端需求下滑有擴大、蔓延之勢，產業鏈庫存壓力有增無減，不過，國際品牌新機拉貨潮、高效能運算等創新科技應用帶來緩衝效果，使10月出口減幅縮小。

反映在數據上，出口11大主要貨品項目中，落入年減的包含基本金屬及其製品、機械、塑橡膠及其製品、化學品、運輸工具、電機產品、光學器材、紡織品，傳產貨品幾乎一片倒。

電子零組件再次撐起出口表現，10月出口169億美元、年增15.9%，重返雙位數成長、連42紅，其中積體電路年增19.4%；蔡美娜表示，若剔除電子零組件這一貨品，總出口年減幅度將擴大至9.8%。

另一指標貨品資通與視聽產品，蔡美娜指出，10月出口65.5億美元，創單月新高，年增率回升至11.4%，主因是新品效應助攻，和雲端資料服務需求，帶動電腦零附件、網通產品出貨增加。

光學器材方面，10月出口7.1億美元、年減42%，創將近13年來最深跌幅，蔡美娜表示，電視、電腦終端市場依舊委靡不振，客戶端消化庫存，進貨相對減少，國內面板廠商持續擴大減產。

檢視傳產貨品，蔡美娜指出，除礦產品因柴油需求殷切、國際油價維持高檔，出口維持成長，其他貨品呈現下滑，其中，基本金屬及其製品出口27.8億美元、年減27.6%，塑橡膠及其製品出口18.8億美元、年減28.7%，買氣目前沒有落底轉好跡象，且價格持續下滑。

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蔡美娜表示，化學品也受到「價量同步收縮夾擊」，10月出口17.8億美元、年減18.5%；同時，紡織品出口6.23億美元、年減23.5%，她分析，通膨抑制服飾消費，客戶端庫存水準偏高，下單模式改變，從長單改為短單，拖累出口。

觀察主要出口國家與地區，蔡美娜指出，10月對日本、歐洲出口創新高，不過，由於中國景氣受房市低靡、封控拖累，10月對中、港出口147.2億美元、寫近20個月低點，年減9.2%、連3黑，續呈疲弱，若剔除中、港市場因素，10月出口可達年增5.5%。（編輯：潘羿菁）1111108