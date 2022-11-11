海外市場風險攀升 台灣金融風險指數創4個月新高

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（中央社記者謝方娪台北11日電）通膨及升息為全球經濟前景蒙上陰影，新興亞洲多國幣值持續下滑，帶動外債違約疑慮升溫，海外市場風險飆上逾2年新高，10月台灣金融風險指數連2個月走揚至100分。

台灣金融研訓院金融研究所今天發布10月台灣金融風險指數為100分，指數連2個月走揚且創4個月新高，主因海外市場風險增溫，帶動台灣金融風險指數持續上揚。

觀察主要市場風險，股市方面，金研院分析，10月台股本益比初估9.3倍，連2個月跌破雙位數，台股恐慌指數（Taiwan VIX）雖較9月略為下滑，仍為2021年3月以來次高，顯示台股應持續留意波動風險。

房市方面，金研院觀察，住宅租金雖呈現上揚，但漲幅趨緩，住宅價格未明顯變化；第3季商辦租金年增率創近1年新高，價格年增率創2015年以來新高，短期內應不致受景氣變化影響。

同時，海外市場風險與信用風險持續升高，美、中、日、歐恐慌指數（VIX）與信用違約交換指數（CDS）皆連續2個月上揚，其中以中國VIX與日本以外亞洲地區CDS上揚幅度最明顯，中國VIX創2020年4月以來新高，日本以外亞洲地區CDS則創近10年新高。

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金研院指出，因美國聯準會（Fed）接連升息抑制通膨，亞洲多國幣值持續下探，導致海外市場風險與信用風險升高；不過，國內金融市場傳染風險連4個月下滑，創今年新低，顯示金融機構間風險傳染蔓延可能性下降。

金研院觀察，國銀資產品質及企業放款動能均呈現穩定成長，國銀10月整體逾放比及呆帳覆蓋率仍穩健，今年以來國銀平均資本適足率皆位於14%至15%的高水準，顯示資本結構仍健全。（編輯：張均懋）1111111