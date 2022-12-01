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聯準會升息放緩在望 美股道瓊漲737點邁入牛市

2022/12/1 06:25（12/1 08:29 更新）
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美股30日拉尾盤，道瓊指數大漲737點且邁入牛市。圖為華爾街銅牛。（中央社檔案照片）
美股30日拉尾盤，道瓊指數大漲737點且邁入牛市。圖為華爾街銅牛。（中央社檔案照片）
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（中央社記者尹俊傑紐約30日專電）美股今天拉尾盤，道瓊指數大漲737點且邁入牛市，標普500及那斯達克指數分別漲逾3%、4.4%。聯準會主席鮑爾示意12月將放慢升息步調，投資人歡騰下資金回流股市。

美國通貨膨脹接近40年高點，為恢復物價穩定，聯邦準備理事會（Fed）自3月起連6度升息，近4次升幅都是3碼。鮑爾（Jerome Powell）今天在華府智庫演說中強烈暗示聯準會12月將決議升息2碼（0.5個百分點），鞏固投資人近幾週形成的樂觀看法，美股隨之翻紅。

3大指數午盤幾乎一路向上，道瓊工業指數終場大漲737.24點，漲幅2.18%，收在34589.77點。標準普爾500指數勁揚122.48點，漲幅3.09%，收在4080.11點。科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲484.22點，漲幅4.41%，收在11468點。

道瓊指數從9月30日收盤低點累計反彈20.4%，跨過邁入牛市（多頭市場）的20%門檻。標普500指數與那斯達克指數仍處於熊市（空頭市場）。

標普500指數止住連3黑跌勢，11大類股全面收紅，科技股漲幅超過5%，表現一馬當先。

科技權值股方面，臉書（Facebook）母公司Meta股價大漲7.9%，微軟（Microsoft）與Google母公司Alphabet漲幅都超過6%。蘋果（Apple）與亞馬遜（Amazon.com）表現不俗，股價分別漲逾4.8%、4.4%。

費城半導體指數強彈5.85%，台積電美國存託憑證（ADR）漲幅為4.6%。

鮑爾今天的發言牽動美股走勢。他在布魯金斯研究所（Brookings Institution）就經濟前景、勞動市場變化發表談話時說，政策利率已接近足以壓制通膨的水準，聯準會放慢升息步調是合理作為，12月例會是最快時機點。

不過，鮑爾重申恢復物價穩定仍有一段長路要走，且說聯準會放慢升息步調的重要性遠低於升息循環頂點有多高、限制性貨幣政策將維持多長時間。

鮑爾未透露他預估的升息循環頂點，僅說可能「略高於」聯準會官員9月預測的4.6%，為控制通膨，限制性貨幣政策必須「維持一段時間」。部分投資人預期聯準會明年將在經濟因高利率而陷入困境時開始降息，鮑爾最新說法形同澆了一盆冷水。

美國11月消費者物價指數（CPI）數據預定12月13日出爐，聯準會隔天將公布最新利率決策結果。

勞工部今天公布，美國10月職缺達1033萬個，減幅大於預期，仍遠多於求職者數量。美國第3季國內生產毛額（GDP）折合年率成長2.9%，高於原估的2.6%。兩項數據反映美國經濟底氣仍足，聯準會有持續升息壓制通膨的空間，導致美股早盤走低。

美股連續第2個月收紅，道瓊指數11月漲幅接近5.7%，標普500指數與那斯達克指數同期漲幅分別接近5.4%、4.4%。

不過，美股仍未收復今年多數時間因聯準會積極升息而回檔的失土。標普500指數年初以來下挫14.4%，朝2008年以來最差全年表現邁進；那斯達克指數因科技股對利率變化特別敏感，年初以來跌幅達26.7%。（編輯：韋樞）1111201

#鮑爾
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