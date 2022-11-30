台股甩尾漲近170點 分析師：後續關注資金流向

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北30日電）台股今天開低走高，終場上漲169.91點，收14879.55點。分析師指出，MSCI權重調整對台股通常為短期影響，應該平常心看待，後續須觀察全球資金是否持續從美元流向亞幣。

台股今天開低走高，在塑化股帶動下，指數由黑翻紅，由於MSCI調整生效，尾盤爆出新台幣730億元大量，權值電子股台積電順勢翻紅，終場加權指數上漲169.91點，以14879.55點作收，續創近2個半月收盤新高，成交值來到2719.26億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電話訪問表示，MSCI權重調整今天收盤生效，明顯吸引資金流入，權重獲調高及新納入的MSCI台灣成分股都有比較強勢表現，提振市場信心。

不過，蔡明翰提醒，MSCI權重調整對台股通常是短期影響，如果明顯拉尾盤，隔天開盤比較容易出現獲利了結賣壓，還是要平常心看待。後續重點在於全球資金流向，如果持續從美元流到亞幣，帶動外資偏多操作，就有機會持續推升台股走高。

蔡明翰認為，通膨見到高檔後，市場氛圍明顯轉趨樂觀，今晚美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將發表演說，12月2日將公布美國非農就業數據，對台股影響可能持續縮小。

他進一步分析，先前美國經濟數據公布後如果優於預期，市場往往擔心聯準會持續貨幣緊縮政策，導致美股弱勢表現；現在美國消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）都已經回落，通膨壓力明顯趨緩，經濟數據優於預期導致股市明顯拉回的機率也將持續降低。（編輯：楊凱翔）1111130