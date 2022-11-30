MSCI半年度調整將生效 台股應留意尾盤波動

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（中央社記者吳家豪台北30日電）投資人觀望美國經濟數據和中國情勢發展，美股收盤小跌；MSCI半年度調整結果將在今天收盤生效，需留意尾盤波動。法人表示，台股突破短期均線、季線翻揚，本週將有美國重要經濟數據公布，短期仍需注意股市震盪。

美股道瓊工業指數29日微跌3.07點或0.01%，收33852.53點；標準普爾指數小跌6.31點或0.16%，收3957.63點；那斯達克指數下挫65.72點或0.59%，收10983.78點；費城半導體指數挫跌8.125點或0.30%，收2670.652點。

台股29日早盤開低，在電子與金融權值股走揚下，指數震盪走高、突破短期均線，終場上漲152.77點，以14709.64點作收，收復14700點整數關卡，重返5日線和10日線之上，加計盤後成交值約新台幣2140.96億元。

指數編纂公司 MSCI （明晟）11日公布半年度調整結果，台股在亞洲除日本指數、全球市場指數權重分別上調至15.51%、1.46%，在全球新興市場指數權重下調至13.35%，最新權重將在今天收盤生效。

產業訊息方面，安控大廠晶睿總經理廖禎祺29日出席法人說明會表示，目前缺料已紓解，積極去化訂單，第4季不看淡，可延續第3季動能。展望2023年，持續審慎樂觀看待動能，將全面拓展美國國防授權法商機。

台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨表示，庫存去化問題有望在明年第1季告一段落，第2季預計鋼市小幅復甦，明年下半年扣件市場有望恢復至2021年中水準。

法人指出，本週將有美國重要經濟數據公布，以及聯邦準備理事會（Fed）主席公開談話，短期仍需注意股市上下震盪。（編輯：郭無患）1111130