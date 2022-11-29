股匯齊揚 新台幣再次升破31元收30.952元
2022/11/29 18:58（11/29 19:04 更新）
台股開低走高，吸引熱錢回流，新台幣匯率也受到鼓舞，升破31元大關，29日收盤收在30.952元。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北29日電）無畏美股走跌，台股開低走高，吸引熱錢回流，新台幣匯率也受到鼓舞，升破31元大關，今天收盤收在30.952元，升值6分，台北及元太外匯市場總成交金額11.175億美元。
美股4大指數重挫，加上中國嚴格反封控措施引發社會動盪，影響金融市場信心，台股今天早盤一度下跌逾百點，不過盤中台積電反彈、聯發科走堅、金融股翻紅勁揚、航運走強，加上市場傳出中國大陸將鬆綁疫情管制，台股急拉超過267點，終場收在14709.64點，上漲152.77點，收復14700點整數關卡。
外匯交易員表示，熱錢回流擁抱台股，激勵新台幣走強，今天以31.035元開盤後，受到外資匯入、出口商拋匯兩大力道支撐，匯價步步走高、重返30元價位，盤中最高升抵30.930元。
外匯交易員也說，本週金融市場有許多關注焦點，除了美國聯準會主席鮑爾即將發表談話，市場也緊盯美國非農就業數據，這些都攸關美國聯準會後續升息路徑，將為後續市場操作提供指引。（編輯：黃國倫）1111129
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新台幣升6分 收30.952元