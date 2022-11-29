更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
應曉薇疑涉餐會賄選 北檢傳喚說明
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率6/300
首頁 / 產經

股匯齊揚 新台幣再次升破31元收30.952元

2022/11/29 18:58（11/29 19:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股開低走高，吸引熱錢回流，新台幣匯率也受到鼓舞，升破31元大關，29日收盤收在30.952元。（中央社檔案照片）
台股開低走高，吸引熱錢回流，新台幣匯率也受到鼓舞，升破31元大關，29日收盤收在30.952元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北29日電）無畏美股走跌，台股開低走高，吸引熱錢回流，新台幣匯率也受到鼓舞，升破31元大關，今天收盤收在30.952元，升值6分，台北及元太外匯市場總成交金額11.175億美元。

美股4大指數重挫，加上中國嚴格反封控措施引發社會動盪，影響金融市場信心，台股今天早盤一度下跌逾百點，不過盤中台積電反彈、聯發科走堅、金融股翻紅勁揚、航運走強，加上市場傳出中國大陸將鬆綁疫情管制，台股急拉超過267點，終場收在14709.64點，上漲152.77點，收復14700點整數關卡。

外匯交易員表示，熱錢回流擁抱台股，激勵新台幣走強，今天以31.035元開盤後，受到外資匯入、出口商拋匯兩大力道支撐，匯價步步走高、重返30元價位，盤中最高升抵30.930元。

外匯交易員也說，本週金融市場有許多關注焦點，除了美國聯準會主席鮑爾即將發表談話，市場也緊盯美國非農就業數據，這些都攸關美國聯準會後續升息路徑，將為後續市場操作提供指引。（編輯：黃國倫）1111129

#台股
#美國聯準會
#鮑爾
鮑爾
台股週線連4紅 法人：留意美國升息動向 台股小跌5.49點週線連4紅 台積電單週上漲11元
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新台幣升6分 收30.952元