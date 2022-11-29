台積電反彈金融勁揚 台股漲152點收復14700點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）台積電、聯發科反彈，金融、航運股勁揚，台股急拉超過267點，終場收在14709.64點，上漲152.77點，收復14700點整數關卡，重返5日線和10日線之上。

中國COVID-19疫情增溫、社會動盪，美股4大指數重挫，台股今天早盤一度最低來到14449.05點，下跌107.82點，盤中台積電反彈、聯發科走堅、金融股翻紅勁揚、航運走強，市場傳出中國大陸將鬆綁疫情管制，大盤急拉超過267點，最高來到14716.58點，連袂收復14500點、14600點和14700點整數關卡，重返5日線約14687點和10日線約14600點之上。

尾盤電金續強，終場台股加權指數上漲152.77點，收在14709.64點，漲幅1.05%，成交值來到新台幣2136.11億元，電子股上漲0.84%，金融股勁揚1.95%，航運股上漲3.24%。

主要電子權值股回神，晶圓代工龍頭台積電翻紅勁揚，終場收在487元，上漲1.35%，聯發科逆勢走揚，終場收在713元，上漲1.42%；鴻海終場守住平盤百元大關，日月光投控終場收在95.4元，小漲0.85%，聯電收在44.65元，小漲0.56%。

金控股走堅，其中富邦金收在59.6元，上漲2.94%，中信金收22.85元，上漲2.93%，兆豐金收31.5元，上漲1.78%。國泰金收43.45元，上漲3.45%。

航運股強勢，長榮收在161元，上漲2.22%，萬海收74.7元，上揚2.47%，陽明收65.1元，上漲2.52%；航空雙雄長榮航收28.3元，大漲7.8%，華航收18.15元，勁揚5.22%。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，九合一選舉慶祝行情落空，加上美國聯準會近期發言維持鷹派言論，加權指數早盤一度跌破14500點大關，之後急拉反彈翻紅。

劉宇衡指出，選舉影響只是短期，市場回歸基本面；此外市場預期美國聯準會利率態度對股市影響逐漸淡化，儘管聯準會仍將控制通膨列為優先任務，大方向不易改變，包括利率上漲、資產價格修正、美元強勢、經濟成長放緩等，但隨著第4季進入傳統消費旺季、明年作夢題材發酵，預期台股後市不看淡。（編輯：黃國倫）1111129