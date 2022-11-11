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金管會：台股漲跌與MSCI權重調整無絕對關係

2022/11/11 15:57
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（中央社記者謝方娪台北11日電）MSCI調整台股權重，預計11月30日收盤後生效，金管會預估此次MSCI調整對台灣影響為外資流出0.7億美元，折合約新台幣22.35億元，占外資持有台股市值的0.013%，影響微小。

金管會官員強調，台股漲跌與MSCI權重調整並無絕對關係，且相較中國市場，台灣資本市場有外匯管制較鬆、資本流動較好、公司治理相對健全、法規透明度較佳、財務揭露度高且更完整5大優勢，台灣市場對主動型基金及各類型外資仍具相當吸引力。

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布指數調整結果，台股在MSCI亞洲除日本指數權重由15.49%上調至15.51%，調升0.02個百分點；在MSCI全球市場指數權重由1.45%上調至1.46%，調升0.01個百分點；在MSCI全球新興市場指數權重由13.37%下調至13.35%，調降0.02個百分點。

金管會官員受訪表示，估算此次MSCI調整對台灣影響預估外資將流出0.7億美元，折合約新台幣22.35億元，占外資持有台股市值的0.013%，影響甚微。

官員強調，觀察MSCI近3年季度調整生效日成交價量相關統計，台股漲跌主要受產業基本面及國際政經情勢變化影響，與MSCI權重調整無絕對關係，MSCI今天公布台灣權重在全球新興市場指數下降0.02個百分點，但台股大漲503.8點，足見台股上市櫃公司基本面良好。（編輯：張均懋）1111111

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