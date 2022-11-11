台股放量噴漲503點重回萬四 周線連2紅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

在台積電大漲34元領軍下，台股11日終場大漲503.8點，指數突破季線13915點，收在14007.56點。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北11日電）美股飆漲1201點，台股在台積電大漲34元領軍子股衝鋒下，終場大漲503.8點，指數開高走高越過季線13915點，一舉站上14000點大關，周線收2連紅，成交值爆出5月31日以來最大量。

加權股價指數終場上漲503.80點、漲幅3.73%，收在14007.56點，成交值新台幣3354.16億元，台積電、聯電雙雙飆漲，聯發科站上700元關卡，國巨、欣興持續向上攻堅；受到防疫險重擊獲利的金控股也跟上多頭步伐，富邦金、國泰金勁揚帶動類股指數漲逾3%。

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，台股在「MSCI全球新興市場指數」權重自13.37%微幅調降至13.35%、「MSCI亞洲除日本指數」權重由15.49%上調至15.51%、「MSCI全球市場指數」權重由1.45%上調至1.46%，調升0.01個百分點。

由於MSCI全球標準型指數成分股新增藥華藥、臺企銀2檔，保瑞、北極星藥業-KY、智擎則是納入MSCI全球小型指數，激勵保瑞、智擎亮燈漲停，帶動生技股成為盤面上另一個亮眼族群。

分析師表示，台股爆量站上萬四、新台幣匯率午盤急升4.95角，股匯齊揚有助於吸引外資回頭，由於外資在現貨市場已連續3個交易日買超台股，台指期未平倉多單也出現加碼動作，都有助於扭轉台股氣氛，加上本土投信在集中市場呈現買超、集團股年底作帳行情啟動，不過台股需先確認站穩季線後，對多頭更為有利。（編輯：張均懋）1111111