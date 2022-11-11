通膨數據報喜 美股道瓊漲1201點2年來最猛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美股10日在通貨膨脹明顯降溫的數據激勵下暴漲，道瓊工業指數飆漲1201點，標準普爾500指數漲逾5.5%，衝出2年多來最猛漲勢。圖為華爾街銅牛。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年11月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）美股今天在通膨明顯降溫的數據激勵下暴漲，道瓊指數飆漲1201點，標普500指數漲逾5.5%，那斯達克及費半指數漲幅分別超過7%、10%，衝出2年多來最猛漲勢。

勞工部在美股開盤前公布，美國10月消費者物價指數（CPI）年增7.7%，低於9月的8.2%及市場預期的7.9%，且創1月以來新低。剔除波動較大的食品與能源價格後，核心CPI年增6.3%，低於9月創40年來新高的6.6%，讓聯邦準備理事會（Fed）更有理由放慢升息腳步。

美股開盤後勢如破竹，午盤買氣更旺，道瓊工業指數終場飆漲1201.43點，漲幅3.7%，收在33715.37點。標準普爾500指數猛漲207.8點，漲幅5.54%，收在3956.37點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大漲760.97點，漲幅7.35%，收在11114.15點。

3大指數都飆出2020年春季COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行引爆股災以來單日最大漲幅。

標普500指數11大類股全面走揚，科技股飆漲8.3%，表現一馬當先；非必需消費、地產股漲幅也達7.7%以上，表現不俗。

今年多數時間表現低迷的科技權值股揚眉吐氣。亞馬遜（Amazon.com）與臉書（Facebook）母公司Meta股價分別漲逾12%、10%，蘋果（Apple）與微軟（Microsoft）漲幅都超過8%，Google母公司Alphabet漲幅也接近7.6%。

半導體族群漲勢更猛。費城半導體指數飆漲10.21%，台積電美國存託憑證（ADR）漲幅直逼9%，輝達（NVIDIA）與超微（AMD）股價漲幅都超過14%。

除蘋果、微軟外，運動用品大廠耐吉（Nike）與航太巨擘波音（Boeing）股價分別漲逾8%、5%，金融股指標摩根大通（JPMorgan Chase）與高盛集團（Goldman Sachs）漲幅都超過4%，帶動道瓊指數強勢擺脫昨天受加密貨幣市場亂局拖累而跌逾600點的陰影。

美股年初登上歷史高點後有如洩氣的皮球，背景是通貨膨脹衝上40年高點、聯準會被迫積極升息因應。聯準會自3月起連6度升息，政策利率達2008年1月以來最高水準，股市失去寬鬆貨幣政策支撐，失血慘重。投資人不斷期盼聯準會放慢升息腳步，總算在最新通膨數據中見到更多曙光。

不過，今年夏季投資人也曾因美國CPI年增率從6月的40年高點9.1%逐步下滑而興高采烈，之後被聯準會官員鷹派發言澆冷水、升息速度放慢的希望落空，以致股市反彈變成曇花一現。

聯準會上週連續第4度決議升息3碼（0.75個百分點），主席鮑爾（Jerome Powell）示意升息腳步終將放慢，但升息循環頂點可能高於官員先前預測。最新通膨數據公布後，預期聯準會12月決議升息2碼的投資人明顯增加，升息循環頂點預測也下修。

美股大漲之餘，債市買盤湧現。美國10年期公債殖利率從昨天的4.14%一舉降至3.82%，創2009年3月以來最大單日降幅。

加密貨幣市場也暫時鬆一口氣。加密貨幣交易所FTX資金周轉不靈、瀕臨倒閉，規模更大的同業幣安（Binance）昨天無預警宣布放棄收購FTX，造成金融市場大亂。這波亂局今天趨於平靜，刺激比特幣、以太幣等加密貨幣止跌反彈。

美股雖強勢反彈，3大指數仍未完全收復年初以來的失土。道瓊指數年初以來下跌7.2%；標普500指數同期跌幅逼近17%，朝2008年以來首次年線收黑邁進。（編輯：楊昭彥）1111111