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台股開盤大漲逾500點突破萬四 台積電勁揚逾8%

2022/11/11 09:08（11/11 09:21 更新）
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台股11日開盤大漲逾500點，突破萬四關卡。（中央社檔案照片）
台股11日開盤大漲逾500點，突破萬四關卡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北11日電）通膨數據報喜，美股道瓊飆漲1201點，創2年來最猛漲勢，台股受到激勵開盤大漲逾500點，直接越過季線13915點，突破萬四關卡。台積電勁揚逾8%，站上440元之上，貢獻逾270點漲點。

台股今天以13878.95點開盤，開高後快速攻上萬四關卡，一度衝上14045點，漲幅達4%。

台積電美國存託憑證（ADR）漲幅8.98%，聯電ADR漲幅11.54%，同樣激勵台積電、聯電現貨勁揚，分別上漲逾8%及7%。

美國勞工部公布數據顯示，美國10月消費者物價指數（CPI

CPI小百科

消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。

可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。

資料來源：主計總處

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）年增7.7%，低於9月的8.2%及市場預期的7.9%，且創1月以來新低。（編輯：趙蔚蘭）1111111
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